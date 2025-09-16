Sprzęt

Windows 11 w końcu dogoni Steam OS. To jest największy problem systemu

Asus Rog Ally, MSI Claw, Lenovo Legion Go – wszystkie te urządzenia łączy jedno: próbują być konsolami z Windowsem na pokładzie. To jednak jest dość problematyczne, ponieważ system ten nie do końca sobie radzi ze sterowaniem za pomocą kontrolera.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:30
Oczywiście istnieją sposoby, aby temu zaradzić. Na przykład aplikacje do sterowania Windowsem za pomocą kontrolera. Te jednak nie zawsze działają tak, jak tego chcemy. Na tym polu o wiele lepiej radzi sobie Steam OS, który wręcz został zaprojektowany, z myślą o obsłudze przy pomocy pada.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kontroler Xbox do sterowania Windows 11

 Jednak nadchodząca premiera ROG Xbox Ally wymusza zmianę podejścia. W końcu oficjalny produkt sygnowany logiem Xbox nie może sobie pozwolić na niedociągnięcia  w tej materii. Dlatego pojawiła się nowa funkcjonalność: dłuższe przytrzymanie klawisza Windows wyświetla widok zadań systemu Windows 11. Tym samym pozwala na przełączanie się pomiędzy aktywnymi aplikacjami, np. launcherami gier, czy aplikacją Xbox.

Tu należy jednak uważać, żeby nie przytrzymać przycisku zbyt długo, ponieważ jest to także sposób, na wyłączenie pada. To jednak ma zastosowanie tylko w graniu na PC przez kontroler z Xboxa, a nie przy grze na konsoli ze zintegrowanym padem. Miejmy nadzieję, że z czasem dojdzie jeszcze więcej opcji, a sam Windows 11 dostanie tryb pulpitu przypominający ten z konsoli Xbox.

