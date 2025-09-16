Windows 11 w końcu dogoni Steam OS. To jest największy problem systemu

Oczywiście istnieją sposoby, aby temu zaradzić. Na przykład aplikacje do sterowania Windowsem za pomocą kontrolera. Te jednak nie zawsze działają tak, jak tego chcemy. Na tym polu o wiele lepiej radzi sobie Steam OS, który wręcz został zaprojektowany, z myślą o obsłudze przy pomocy pada.

Kontroler Xbox do sterowania Windows 11

Jednak nadchodząca premiera ROG Xbox Ally wymusza zmianę podejścia. W końcu oficjalny produkt sygnowany logiem Xbox nie może sobie pozwolić na niedociągnięcia w tej materii. Dlatego pojawiła się nowa funkcjonalność: dłuższe przytrzymanie klawisza Windows wyświetla widok zadań systemu Windows 11. Tym samym pozwala na przełączanie się pomiędzy aktywnymi aplikacjami, np. launcherami gier, czy aplikacją Xbox.