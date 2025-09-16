Telewizja i VoD

Trzy Oscary i Adrien Brody. Brutalista trafia na SkyShowtime

Brutalista to jeden z najlepszych filmów 2024 roku, wyróżniony trzema Oscarami, doceniany przez krytyków i widzów. Już go można obejrzeć w Polsce w streamingu na SkyShowtime.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:45
Doceniony przez krytyków film Brutalista jest już dostępny w streamingu, wyłącznie w SkyShowtime. Produkcja z 2024 roku zdobyła trzy Oscary: za najlepszą rolę pierwszoplanową (Adrien Brody), najlepszą muzykę oraz najlepsze zdjęcia. Film otrzymał też 7 innych nominacji do Oscarów, ma też na koncie trzy Złote Globy i cztery nagrody BAFTA.

Brutalista nie jest łatwą produkcją, trwa trzy i pół godziny i nie wszyscy widzowie są gotowi na rozmach i skalę tego obrazu. To monumentalne, intymne i epickie kino totalne, łączące ambitną formę z głębokim, emocjonalnym portretem człowieka złamanego przez historię. 

Architekt wizjoner László Toth ucieka z powojennej Europy i przybywa do Ameryki, aby odbudować swoje życie, pracę i małżeństwo z żoną Erzsébet po tym, jak w czasie wojny został zmuszony do rozstania przez zmieniające się granice i reżimy. W nowym kraju László osiedla się w Pensylwanii, gdzie bogaty i wpływowy przemysłowiec Harrison Lee van Buren zauważa jego talent do budowania. Jednak władza i dziedzictwo mają wysoką cenę…

Brutalista dołącza do katalogu nominowanych i nagrodzonych w 2025 roku Oscarem filmów, które już teraz lub wkrótce będzie można obejrzeć wyłącznie w SkyShowtime. W serwisie można znaleźć obecnie takie tytuły jak Anora, Dziki robot i Wicked. Od 22 września dostępny będzie też horror Nosferatu.

Miesięczna cena subskrypcji SkyShowtime za plan Standard z reklamami wynosi 19,99 zł, za plan Standard – 24,99 zł. Cena planu Premium to 49,99 zł miesięcznie. Plany Standard i Premium pozostają bez reklam. Na niektórych rynkach serwis SkyShowtime jest również dostępny za pośrednictwem wybranych operatorów.

