Trzy Oscary i Adrien Brody. Brutalista trafia na SkyShowtime

Doceniony przez krytyków film Brutalista jest już dostępny w streamingu, wyłącznie w SkyShowtime. Produkcja z 2024 roku zdobyła trzy Oscary: za najlepszą rolę pierwszoplanową (Adrien Brody), najlepszą muzykę oraz najlepsze zdjęcia. Film otrzymał też 7 innych nominacji do Oscarów, ma też na koncie trzy Złote Globy i cztery nagrody BAFTA.

Brutalista nie jest łatwą produkcją, trwa trzy i pół godziny i nie wszyscy widzowie są gotowi na rozmach i skalę tego obrazu. To monumentalne, intymne i epickie kino totalne, łączące ambitną formę z głębokim, emocjonalnym portretem człowieka złamanego przez historię.

Architekt wizjoner László Toth ucieka z powojennej Europy i przybywa do Ameryki, aby odbudować swoje życie, pracę i małżeństwo z żoną Erzsébet po tym, jak w czasie wojny został zmuszony do rozstania przez zmieniające się granice i reżimy. W nowym kraju László osiedla się w Pensylwanii, gdzie bogaty i wpływowy przemysłowiec Harrison Lee van Buren zauważa jego talent do budowania. Jednak władza i dziedzictwo mają wysoką cenę…

Brutalista dołącza do katalogu nominowanych i nagrodzonych w 2025 roku Oscarem filmów, które już teraz lub wkrótce będzie można obejrzeć wyłącznie w SkyShowtime. W serwisie można znaleźć obecnie takie tytuły jak Anora, Dziki robot i Wicked. Od 22 września dostępny będzie też horror Nosferatu.