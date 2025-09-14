Wciąż trwają prace nad filmem BioShock, ale nie mamy dobrych informacji
Netflix wciąż pracuje nad filmową adaptacją gry BioShock. Jednak pomimo tego nie docierają do nas zbyt optymistyczne informacje. Na ekranizację jeszcze sobie poczekamy.
Od jakiegoś czasu wiadomo, że Netflix planuje ekranizację gry BioShock. Chociaż od jakiegoś czasu nie słyszeliśmy żadnych nowych wieści na jego temat, to najnowsze informacje zdradzają, że obraz nadal jest w planach. Nie oznacza to, że wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Na film jeszcze poczekamy.
Film BioShock
Wiadomo, że reżyserem filmu BioShock dla Netflixa będzie Francis Lawrence. Ma on na swoim koncie między innymi takie dzieła jak: Constantine, trylogię Igrzysk Śmierci czy też Jestem Legendą z Willem Smithem. Jednak to właśnie reżyser sprawia, że gracze na film jeszcze sobie poczekają.
Problemem jest to, że Francis Lawrence jest bardzo zapracowaną osobą. W ostatnim czasie pracował nad filmem The Long Walk (Wielki marsz). Poza tym zaplanowaną ma już pracę nad następnym tytułem z serii Igrzyska Śmierci, który skupi się na postaci Haymitcha Abernathy i turnieju, w którym wziął udział za młodu (w oryginalnej trylogii jest opiekunem Katniss).
Francis Lawrence ma po prostu zawalony grafik, więc aktualnie nie ma czasu na BioShock. Ekranizacją gry ma zająć się dopiero po wspominanych Igrzyskach Śmierci. Dla graczy oznacza to, że zdjęcia rozpoczną się najwcześniej w 2026 roku, więc filmu powinniśmy spodziewać się dopiero w 2027, a może nawet 2028 roku. Wiadomo też, że będzie on bazował na pierwszej części gry.