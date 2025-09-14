Telewizja i VoD

Wciąż trwają prace nad filmem BioShock, ale nie mamy dobrych informacji

Netflix wciąż pracuje nad filmową adaptacją gry BioShock. Jednak pomimo tego nie docierają do nas zbyt optymistyczne informacje. Na ekranizację jeszcze sobie poczekamy.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:17
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wciąż trwają prace nad filmem BioShock, ale nie mamy dobrych informacji

Od jakiegoś czasu wiadomo, że Netflix planuje ekranizację gry BioShock. Chociaż od jakiegoś czasu nie słyszeliśmy żadnych nowych wieści na jego temat, to najnowsze informacje zdradzają, że obraz nadal jest w planach. Nie oznacza to, że wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Na film jeszcze poczekamy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Film BioShock

Wiadomo, że reżyserem filmu BioShock dla Netflixa będzie Francis Lawrence. Ma on na swoim koncie między innymi takie dzieła jak: Constantine, trylogię Igrzysk Śmierci czy też Jestem Legendą z Willem Smithem. Jednak to właśnie reżyser sprawia, że gracze na film jeszcze sobie poczekają.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Projektor ZENWIRE Mini E450S (1280 x 720), 250 ANSI lumen, Wi-Fi, Bluetooth
Projektor ZENWIRE Mini E450S (1280 x 720), 250 ANSI lumen, Wi-Fi, Bluetooth
0 zł
399.97 zł - najniższa cena
Kup teraz 399.97 zł
Ekran projekcyjny OVERMAX Tripod Screen 60 116x87
Ekran projekcyjny OVERMAX Tripod Screen 60 116x87
0 zł
229.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 229.99 zł
Projektor laserowy EPSON EH-LS800B 4K UHD (3840 x 2160), 4000 ANSI lumen, Wi-Fi, Bluetooth
Projektor laserowy EPSON EH-LS800B 4K UHD (3840 x 2160), 4000 ANSI lumen, Wi-Fi, Bluetooth
0 zł
11999 zł - najniższa cena
Kup teraz 11999 zł
Advertisement

Problemem jest to, że Francis Lawrence jest bardzo zapracowaną osobą. W ostatnim czasie pracował nad filmem The Long Walk (Wielki marsz). Poza tym zaplanowaną ma już pracę nad następnym tytułem z serii Igrzyska Śmierci, który skupi się na postaci Haymitcha Abernathy i turnieju, w którym wziął udział za młodu (w oryginalnej trylogii jest opiekunem Katniss). 

Francis Lawrence ma po prostu zawalony grafik, więc aktualnie nie ma czasu na BioShock. Ekranizacją gry ma zająć się dopiero po wspominanych Igrzyskach Śmierci. Dla graczy oznacza to, że zdjęcia rozpoczną się najwcześniej w 2026 roku, więc filmu powinniśmy spodziewać się dopiero w 2027, a może nawet 2028 roku. Wiadomo też, że będzie on bazował na pierwszej części gry.

Image
telepolis
bioshock BioShock film BioShock Netflix Francis Lawrence
Zródła zdjęć: 2K
Źródła tekstu: PCGamer