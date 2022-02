Rosja wygrała. Znamy pierwszą zagraniczną firmę, która się ugięła

Władimir Putin postawił na swoim, a technologiczni giganci muszą się ugiąć pod nowymi przepisami. Pierwsze firmy, które się dostosowały to Apple i Spotify. Następne w kolejce jest Google, Facebook, TikTok i Telegram. Władimir Putin postawił na swoim, a technologiczni giganci muszą się ugiąć pod nowymi przepisami. Pierwsze firmy, które się dostosowały to Apple i Spotify. Następne w kolejce jest Google, Facebook, TikTok i Telegram.

Rosyjska Federalna Służba Nadzoru Łączności, Technologii Informacyjnych i Środków Masowego Przekazu - nazywana w skrócie Roskomnadzor - poinformowała dzisiaj oficjalnie, że Apple otworzyło swoje biuro w Rosji stając się tym samym pierwszą zagraniczną firmą, która dostosowała się do nowych przepisów z Kremla.

Spotify również otworzyło swoje oficjalne biuro w Rosji

Zgodnie z nowym prawem około 13 dużych, zagranicznych firm technologicznych jest zobowiązane do otwarcia lokalnych biur i spełnienia szeregu innych wymogów technicznych. Mowa m.in. o dodaniu rosyjskojęzycznego formularza opinii na swojej stronie internetowej. W innym wypadku grożą im wysokie grzywny.

Serwis streamingowy Spotify również poinformował dzisiaj o otworzeniu swojego biura w Rosji, ale tamtejsze media donoszą, że szwedzkiej firmie sporo jeszcze brakuje do spełnienia wszystkich wymogów z nowej ustawy. Krytycy podnoszą głosy niezadowolenia twierdząc, że są to wyraźne dążenia Rosji mające na celu kontynuowanie represji wymierzonych w zagranicznych gigantów takich jak Apple, Google czy Facebook, pozostających poza rosyjską strefą wpływów.

Czy wspomniane firmy nie miały do tej pory żadnych biur w kraju, z którego pochodzą setki tysięcy ich użytkowników? Nic bardziej mylnego! Rosyjscy regulatorzy stwierdzili jednak, że są to tylko centra marketingowe, ewentualnie sprzedażowe, a nie oficjalni przedstawiciele ze stosownymi uprawnieniami do angażowania się w kwestie prawne lub korporacyjne w Rosji.



Google, Viber i Likee powiedziały, że również zamierzają dostosować się do nowych zasad. Pozostali, bardziej znani u nas giganci jak Facebook, TikTok i Telegram jeszcze nie wydali komunikatów prasowych.



Zobacz: Rosja chciała kontroli: obywatele grają władzy na nosie

Zobacz: Halo? Apple? Tu 2017, ja w sprawie nowego iPhone'a SE

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Roskomnadzor