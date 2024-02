RFBenchmark podał nieprawdziwe dane o najszybszym internecie w Polsce (aktualizacja)

Po starcie 5G w paśmie C internet mobilny w Polsce wyraźnie przyspieszył. Odnotowuje to także najnowszy ranking RFBenchmark, chociaż w danych za styczeń pojawiły się pewne nieprawidłowości i czekamy na właściwy komunikat.

AKTUALIZACJA:

Otrzymaliśmy od firmy Notel, twórców benchmarku RFBenchmark, prośbę o usunięcie informacji na temat ostatniego rankingu internetu mobilnego w styczniu 2024. Do zestawienia opublikowanego 20 lutego na stronie rfbenchmark.com miały wkraść się błędy:

Niestety, po dokładnej weryfikacji stwierdziliśmy, że zawarte w nim dane były nieprecyzyjne

– podaje Notel.

Dalej zespół RFBenchmark deklaruje:

Jesteśmy świadomi wpływu, jaki nasze publikacje mają na odbiorców, dlatego zobowiązujemy się do przesłania poprawionych i zweryfikowanych danych, jak tylko proces weryfikacji zostanie zakończony. Mamy nadzieję, że nowe informacje będą mogły zastąpić obecnie dostępne treści.

Artykułu nie usuwamy, ale uzupełnimy go po publikacji prawidłowych wyników RFBenchmark przez firmę Notel. Wygląda na to, że narzędzie mające być pierwotnie audytem jakości dostawców internetu w Polsce samo potrzebuje audytu. Tego typu zestawienia wyników istotnie wpływają na reputację marek, a ich dane powinny być zawsze jednoznaczne i wolne od nacisków operatorów — czy to już czas na powiedzenie "sprawdzam"?

ORYGINALNA TREŚĆ

Miniony miesiąc przyniósł istotne zmiany w polskich sieciach mobilnych – 19 stycznia operatorzy Orange i T-Mobile ruszyli z 5G w paśmie C (N78) w 10 największych miastach Polski, a tydzień później ich śladem poszedł Play. Do wyścigu nie dołączył jeszcze Plus, który świadczy szybkie 5G na osobnym paśmie 2600 MHz.

Choć wdrożenie 5G w paśmie C odbyło się w drugiej połowie miesiąca, a więc stosunkowo późno, według SpeedTest.pl wydarzenie to spowodowało przetasowanie w rankinguu operatorów. W pomiarach 5G we wszystkich pasmach pierwsze pozycje przypadły Orange i T-Mobile, za to Plus, dotychczasowy lider rankingu, spadł na trzecią pozycję. RFBenchmark pokazuje trochę inne wyniki.

RFBenchmark: internet mobilny w styczniu 2024

W styczniu 2024 roku RFBenchmark zebrał 568 102 pomiary na terenie całego kraju. W porównaniu z grudniowym zestawieniem jest to wyraźny wzrost liczby wykonanych testów – na koniec 2023 użytkownicy aplikacji dokonali 475 490 pomiarów.

Większość pomiarów przeprowadzono w sieci Orange, co stanowi 32,8% wszystkich testów. Następnie, z wynikiem 32,5%, uplasował się Play, za nim Plus z 17,3% udziałem, a na końcu T-Mobile z 17,4% udziałem w całkowitej liczbie pomiarów.

Internet mobilny 5G

Mimo wdrożenia 5G, w rankingu RFBenchmark trzej operatorzy nie zdążyli się przebić na wyższe pozycje. W rezultacie na pierwszej pozycji w kategorii średniej szybkości pobierania danych 5G pozostał Plus. W styczniu operator uzyskał 140,7 Mb/s.

Widać jednak dużą zmianę w wynikach kolejnych sieci. Na drugim miejscu znalazł się Orange (93,9 Mb/s, grudzień: 53 Mb/s), a trzecie miejsce na podium zajął T-Mobile (83,2 Mb/s, grudzień: 54,4 Mb/s). Zestawienie zamknął Play z wynikiem 64 Mb/s (grudzień: 57,2 Mb/s).

W kategorii średniej szybkości wysyłania danych liderem pozostał Play (47,7 Mb/s). Na drugiej pozycji z wynikiem 42 Mb/s znalazł się Orange, a na trzeciej T-Mobile z rezultatem 40,5 Mb/s. Plus wypadł najgorzej, osiągając 31,1 Mb/s.

W porównaniu z grudniem zaszła zmiana w kategorii najniższej wartości ping 5G. Orange (24,4 ms) wyprzedził Play (27,6 ms). Na trzecim miejscu uplasował się Plus (27,8 ms), a tabelę zamknął T-Mobile z rezultatem 28 ms.

5G Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania 93,9 Mb/s 64,0 Mb/s 140,7 Mb/s 83,2 Mb/s Szybkość wysyłania 42,0 Mb/s 47,7 Mb/s 31,1 Mb/s 40,5 Mb/s Ping 24,4 ms 27,6 ms 27,8 ms 28,0 ms Liczba pomiarów 23291 23053 25298 17673

Internet mobilny LTE

W testach LTE pierwszą pozycję na czele rankingu średniej prędkości pobierania danych w LTE utrzymał T-Mobile, osiągając w styczniu 42,7 Mb/s. Na drugim miejscu, z wynikiem 39,5 Mb/s, znajduje się Play, a tuż za nim, na trzeciej pozycji, uplasował się Orange z 37,3 Mb/s. Na końcu listy, z rezultatem 35,1 Mb/s, znajduje się Plus.

Play utrzymuje swoją pozycję w rankingu prędkości wysyłania danych 4G LTE, zajmując pierwsze miejsce z wynikiem 23,4 Mb/s. Na drugim miejscu uplasował się T-Mobile z prędkością 20,5 Mb/s, wyprzedzając Orange, który osiągnął 19,6 Mb/s. Na końcu listy znalazł się Plus z prędkością 18 Mb/s.

Pomiary ping najkorzystniej wypadły dla Play (28,5 ms). Orange uplasował się na drugim miejscu z wynikiem 29,5 ms, a na kolejnych pozycjach znalazły się T-Mobile z rezultatem 34,1 ms oraz Plus, który uzyskał 38,8 ms.

LTE Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania 37,3 Mb/s 39,5 Mb/s 35,1 Mb/s 42,7 Mb/s Szybkość wysyłania 19,6 Mb/s 23,4 Mb/s 18,0 Mb/s 20,5 Mb/s Ping 28,5 ms 29,5 ms 38,8 ms 34,1 ms Liczba pomiarów 159222 158638 68482 80757

