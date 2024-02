Kto miał najszybszy internet w Polsce? Zbadali to Francuzi

Operatorzy Netia i Orange osiągnęli najlepsze wyniki w analizie jakości internetu stacjonarnego oraz mobilnego w Polsce w 2023 roku – to wyniki francuskiego nPerf Speed Test.

Francuska firma nPerf po raz kolejny przeprowadziła analizę szybkości w polskich sieciach stacjonarnych i mobilnych. Ranking opracowany na podstawie danych generowanych przez użytkowników z testu prędkości nPerf (https://www.nperf.com/pl) oraz w aplikacji na smartfony.

Badanie nPerf bazuje na testach przeprowadzonych wyłącznie przez klientów końcowych operatorów. Jak przekonuje francuska firma, testy te odzwierciedlają rzeczywiste doświadczenia ogółu społeczeństwa w Polsce w różnych sieciach internetowych.

Wyniki analizy, wyrażone w nPoints, odzwierciedlają ogólną jakość połączenia doświadczanego przez użytkownika i uwzględniają wszystkie istotne wskaźniki.

Internet stacjonarny

W tej kategorii badanie uwzględnia wszystkie technologie stacjonarne dostępne w kraju (ADSL, telewizja kablowa i światłowód). Analiza powstała na podstawie 32 261 testów połączeń internetowych w Polsce.

Jak wynika z danych nPerf w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku najszybszą stałą prędkość pobierania w Polsce dostarczał operator Vectra (215 Mb/s). Na drugiej pozycji znalazł się Orange (189,14 Mb/s), a na trzeciej Netia (186,42).

Netia osiągnęła według nPerf najniższe opóźnienie (23 ms) w Polsce. Operator ten oferował również w badanym okresie największą prędkość wysyłania w Polsce (86 Mb/s).

W kategorii internetu stacjonarnego najwięcej nPoints zebrała w rezultacie Netia (148 635) oraz Orange (145 546).

Pełna treść analizy internetu stacjonarnego znajduje się w dokumencie „Barometer of fixed Internet Connections in Poland”.

Internet mobilny

W drugiej dużej kategorii francuska firma wzięła pod uwagę testy przeprowadzone na terenie Polski za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji nPerf dostępnej na iOS i Android. Ranking uwzględnia 43 787 testów połączeń internetowych w kraju.

W teście prędkości pobierania danych dwóch operatorów osiągnęła podobne wyniki. Pierwsze miejsce przypadło T-Mobile (45 Mb/s), tuż za nim jest Orange (44.6 Mb/s). Play znalazł się na trzeciej pozycji z rezultatem 40,12 Mb/s, natomiast stawkę zamyka Plus z bardzo słabym wynikiem 8,26 Mb/s.

Orange triumfował też w kategorii szybkości wysyłania danych (12,06 Mb/s), a także najniższego pingu (35,82).

Francuscy analitycy przeanalizowali też wyniki testu streamingu. Według nPerf najlepszą jakość mobilnego przesyłania wideo w Polsce zapewnił Orange (82%). Test nPerf ocenia jakość transmisji strumieniowej w YouTube w trzech różnych rozdzielczościach: 360p (standardowa rozdzielczość), 720p (HD) i 1080p (Full HD). Ogólna ocena opiera się na średniej z tych trzech testów.

Orange również najlepiej wypadł w kategorii jakości przeglądania stron internetowych ze współczynnikiem wydajności na poziomie 69%, co odpowiada średniemu czasowi ładowania strony wynoszącemu 3,1 sekundy.

Suma tych kategorii dała zwycięstwo Orange z 77 086 punktami nPoints.

Internet mobilny 5G

Analiza nPerf objęła także połączenia internetowe tylko z wykorzystaniem 5G. Wyniki są zaskakujące, całkiem inne od tego, co wykazywały rankingi SpeedTest.pl oraz RFBenchmark. Pod względem szybkości pobierania na pierwszym miejscu uplasował się Play (74,40 Mb/s). Zeszłoroczny triumfator we wspomnianych rankingach, czyli Plus, znalazł się natomiast na ostatniej pozycji z rezultatem 24,80 Mb/s.

Uwzględniając pozostałe kategorie najwięcej punktów nPoints zdobył Play (97 567) oraz Orange (94 762).

Pełna treść analizy internetu mobilnego znajduje się w dokumencie „Barometer of mobile Internet connections in Poland”.

Zobacz: Kto ma najszybszy internet mobilny w Polsce? Podsumowanie roku 2023

Zobacz: Kto ma najszybszy internet w Polsce? Nowy ranking z prawdziwym 5G

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, nPerf

Źródło tekstu: nPerf