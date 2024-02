Kto ma najszybszy internet mobilny w Polsce? Podsumowanie roku 2023

RFBenchmark podsumował stan internetu mobilnego w Polsce w 2023 roku. Użytkownicy aplikacji wykonali w tym czasie ponad 6 mln testów.

W 2023 roku użytkownicy aplikacji RFBenchmark wykonali 6 238 016 testów internetu mobilnego, które posłużyły do stworzenia dwunastu miesięcznych zestawień. Jest to wynik ponad dwukrotnie wyższy w porównaniu do roku 2022, kiedy RFBenchmark zebrał 2 743 061 wyników testów.

W 2023 roku najwięcej pomiarów przeprowadzono przy użyciu technologii 4G, która stanowiła 80,53% wszystkich danych, zauważalny był jednak znaczący wzrost zainteresowania standardem 5G, reprezentującym już 13,49% pomiarów.

Z rocznego podsumowania RFBenchmark wynika, że Orange przoduje na rynku, odpowiadając za 33,2% wszystkich pomiarów. Play zajmuje drugą pozycję z 32% udziałem w badaniach. Pozostałe miejsca przypadły operatorom Plus i T-Mobile, z udziałami wynoszącymi odpowiednio 18,1% i 16,8%.

Internet mobilny 5G

Podsumowanie RFBenchmark obejmuje pomiary przed startem 5G w paśmie C, więc w rocznym podsumowaniu liderem 5G wciąż jest Plus. Jego wynik 142,9 Mb/s deklasował pozostałych rywali. Najwyższy wynik w kategorii pobierania danych 5G Plus osiągnął w styczniu (151,8 Mb/s), natomiast najniższe osiągnięcia zaraportowane zostały we wrześniu (136,2 Mb/s).

Konkurenci Plusa osiągnęli podobne do siebie, jednak wszystkie wynosiły poniżej 60 Mb/s. Drugie miejsce w zestawieniu rocznym RFBenchmark zajął T-Mobile (56,4 Mb/s), na trzeciej pozycji zameldował się Play (54,4 Mb/s). Zestawienie zamknęło Orange (54 Mb/s).

5G Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania 54,0 Mb/s 54,4 Mb/s 142,9 Mb/s 56,4 Mb/s Szybkość wysyłania 34,2 Mb/s 37,2 Mb/s 26,9 Mb/s 36,2 Mb/s Ping 29,9 ms 28,1 ms 32,6 ms 29,5 ms Liczba pomiarów 190 818 277 411 215 495 157 800



Największą średnią szybkość wysyłania danych w 5G zapewniał Play (37,2 Mb/s), który również mógł się pochwalić najniższym opóźnieniem 28,1 ms.

Internet mobilny LTE

W pomiarach 4G pod względem średniej szybkości pobierania danych w 2023 r. najlepiej wypadł T-Mobile. Średni wynik tego operatora wyniósł 43,8 Mb/s. T-Mobile triumfował aż 11-krotnie, a tylko w styczniu 2023 najlepszy okazał się Orange (z wynikiem 42,6 Mb/s).

Magentowy operator w przeciągu całego roku najwyższy wynik osiągnął w lipcu (46,8 Mb/s), a najniższy w październiku (41,3 Mb/s). Pod względem średniej wartości w ciągu 2023 roku kolejne miejsca w tabeli zajęli kolejno Play (40 Mb/s), Orange (39 Mb/s) i Plus (34,3 Mb/s).

LTE Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania 39,0 Mbps 40,0 Mbps 34,3 Mbps 43,8 Mbps Szybkość wysyłania 19,6 Mbps 23,1 Mbps 17,5 Mbps 20,1 Mbps Ping 31,6 ms 29,6 ms 39,0 ms 34,0 ms Liczba pomiarów 1765586 1631987 797538 828229



Pod względem wysyłania danych ponownie triumfował Play (23,1 Mb/s), podobnie jak w pomiarach ping (29,6 ms).

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, RFBenchmark

Źródło tekstu: RFBenchmark