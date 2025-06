T-Mobile wywraca stolik. Tylko jeden abonament do wyboru

Jedna taryfa. Tak PO PROSTU

Można też łączyć usługi i to się opłaca

Dołożenie światłowodu 300 Mb/s wychodzi za 0 zł. Dokładnie tak, oferta głosowa (ta za 75 zł) i internet światłowodowy 300 Mb/s w pakiecie kosztują 75 zł . Jeśli 300 Mb/s to za mało, za 20 zł więcej, czyli łącznie 95 zł mamy nielimitowaną ofertę głosową i łącze 900 Mb/s.

Do tego sieć proponuje połączenie: taryfa głosowa + światłowód 300 Mb/s + telewizja (147 kanałów), za 125 zł miesięcznie. A dla osób poza zasięgiem światłowodu jest też internet domowy 5G (w strefie domowej), z routerem Wi-Fi i anteną zewnętrzną — kosztuje on 80 zł miesięcznie (zupełny brak limitów), a jeśli mamy już inną usługę w T-Mobile cena spada do 60 zł miesięcznie.