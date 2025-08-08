Nie tylko sieć. T-Mobile pokazuje swoją drugą twarz

Odpowiedzialność to nie dodatek

Raport ESG T-Mobile za 2024 rok to podsumowanie działań firmy w trzech kluczowych obszarach: środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. To już szósta edycja dokumentu. Magentowy operator podkreśla, że działania ESG są wpisane w codzienne funkcjonowanie firmy, a nie są tylko dodatkiem do celów biznesowych.

T-Mobile stawia na konkretne wartości. W raporcie można przeczytać o działaniach związanych z klimatem, zamykaniem obiegu surowców, cyfrowym włączeniem, różnorodnością oraz kulturą organizacyjną opartą na etyce i odpowiedzialności.

Łączność to dziś znacznie więcej niż technologia. To bezpieczeństwo, obecność i możliwość działania, niezależnie od sytuacji. W świecie pełnym niepewności chcemy być partnerem, który nie zawodzi i któremu można ufać. Właśnie dlatego z takim zaangażowaniem realizujemy naszą strategię ESG. Dla nas to nie lista zadań, ale konsekwentna odpowiedź na rosnące wyzwania i oczekiwania. W 2024 roku po raz kolejny pokazaliśmy, że możliwe jest prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny, długofalowy i party na wartościach. Potwierdziły to liczba nagrody i wyróżnienia, aż 13 w obszarze ESG. To dla nas sygnał, że obraliśmy właściwy kierunek. Andreas Maierhofer, prezes zarządu T-Mobile Polska

Emisje w dół, energia ze słońca

W 2024 roku T-Mobile obniżył emisję CO 2 do poziomu 0,75 kg na 1 TB przesyłanych danych. To dobry wynik, biorąc pod uwagę rozwój sieci 5G i rosnące zużycie energii. Od 2021 roku operator korzysta wyłącznie z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Ważnym elementem działań środowiskowych jest także flota samochodowa. 80% pojazdów T-Mobile to auta elektryczne lub hybrydowe. Do 2026 roku wszystkie samochody mają być zeroemisyjne.

Recykling i gospodarka obiegu zamkniętego

T-Mobile promuje też zbiórkę zużytego sprzętu. W 2024 roku, we współpracy ze Szlachetną Paczką, zrealizowano akcję "Stare Telefony Działają Cuda". Do recyklingu trafiło ponad 5% sprzedanych urządzeń. Celem jest osiągnięcie pełnego obiegu urządzeń w łańcuchu wartości do 2030 roku.

Operator edukuje także dzieci i młodzież w szkołach w ramach programu "Działamy w trosce o naturę".

Wsparcie dla ludzi i edukacja cyfrowa

T-Mobile aktywnie działa na rzecz walki z wykluczeniem cyfrowym. W ramach programu "Sieć Pokoleń" seniorzy uczą się, jak korzystać z Internetu i nowoczesnych urządzeń. Z kolei kampania "Pewni w sieci" uczy, jak bezpiecznie poruszać się po sieci. Łącznie działania edukacyjne objęły już ponad 1,5 mln osób.

W 2024 roku operator wsparł też ofiary powodzi na południu Polski, przekazując 1 mln zł i zapewniając niezawodną łączność w trudnych warunkach.

Równość i satysfakcja w pracy

Ważnym elementem strategii T-Mobile są działania DEI – różnorodność, równość i włączenie. Firma prowadzi szkolenia, bada inkluzywność komunikacji i zapewnia równość benefitów. W 2024 roku pracownicy ocenili T-Mobile bardzo wysoko – wskaźnik satysfakcji osiągnął rekordowe 81,5%.

Firma wspiera też kobiety w branży IT. W 2024 roku była głównym partnerem wydarzenia Women in Tech, promując równy dostęp do rozwoju zawodowego.

Zero tolerancji dla korupcji

T-Mobile stawia na przejrzystość i etyczne działania. Firma oferuje partnerom biznesowym szkolenia z zakresu ESG, a sama prowadzi politykę zerowej tolerancji wobec korupcji. Wszystko to ma wspierać długoterminowy, odporny i odpowiedzialny rozwój.