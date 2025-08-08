Nie tylko sieć. T-Mobile pokazuje swoją drugą twarz
T-Mobile opublikował szóstą edycję raportu ESG "W zasięgu przyszłości". Operator pokazuje, jak dba o środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny.
Odpowiedzialność to nie dodatek
Raport ESG T-Mobile za 2024 rok to podsumowanie działań firmy w trzech kluczowych obszarach: środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. To już szósta edycja dokumentu. Magentowy operator podkreśla, że działania ESG są wpisane w codzienne funkcjonowanie firmy, a nie są tylko dodatkiem do celów biznesowych.
T-Mobile stawia na konkretne wartości. W raporcie można przeczytać o działaniach związanych z klimatem, zamykaniem obiegu surowców, cyfrowym włączeniem, różnorodnością oraz kulturą organizacyjną opartą na etyce i odpowiedzialności.
Łączność to dziś znacznie więcej niż technologia. To bezpieczeństwo, obecność i możliwość działania, niezależnie od sytuacji. W świecie pełnym niepewności chcemy być partnerem, który nie zawodzi i któremu można ufać. Właśnie dlatego z takim zaangażowaniem realizujemy naszą strategię ESG. Dla nas to nie lista zadań, ale konsekwentna odpowiedź na rosnące wyzwania i oczekiwania. W 2024 roku po raz kolejny pokazaliśmy, że możliwe jest prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny, długofalowy i party na wartościach. Potwierdziły to liczba nagrody i wyróżnienia, aż 13 w obszarze ESG. To dla nas sygnał, że obraliśmy właściwy kierunek.
Emisje w dół, energia ze słońca
W 2024 roku T-Mobile obniżył emisję CO2 do poziomu 0,75 kg na 1 TB przesyłanych danych. To dobry wynik, biorąc pod uwagę rozwój sieci 5G i rosnące zużycie energii. Od 2021 roku operator korzysta wyłącznie z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.
Ważnym elementem działań środowiskowych jest także flota samochodowa. 80% pojazdów T-Mobile to auta elektryczne lub hybrydowe. Do 2026 roku wszystkie samochody mają być zeroemisyjne.
Recykling i gospodarka obiegu zamkniętego
T-Mobile promuje też zbiórkę zużytego sprzętu. W 2024 roku, we współpracy ze Szlachetną Paczką, zrealizowano akcję "Stare Telefony Działają Cuda". Do recyklingu trafiło ponad 5% sprzedanych urządzeń. Celem jest osiągnięcie pełnego obiegu urządzeń w łańcuchu wartości do 2030 roku.
Operator edukuje także dzieci i młodzież w szkołach w ramach programu "Działamy w trosce o naturę".
Wsparcie dla ludzi i edukacja cyfrowa
T-Mobile aktywnie działa na rzecz walki z wykluczeniem cyfrowym. W ramach programu "Sieć Pokoleń" seniorzy uczą się, jak korzystać z Internetu i nowoczesnych urządzeń. Z kolei kampania "Pewni w sieci" uczy, jak bezpiecznie poruszać się po sieci. Łącznie działania edukacyjne objęły już ponad 1,5 mln osób.
W 2024 roku operator wsparł też ofiary powodzi na południu Polski, przekazując 1 mln zł i zapewniając niezawodną łączność w trudnych warunkach.
Równość i satysfakcja w pracy
Ważnym elementem strategii T-Mobile są działania DEI – różnorodność, równość i włączenie. Firma prowadzi szkolenia, bada inkluzywność komunikacji i zapewnia równość benefitów. W 2024 roku pracownicy ocenili T-Mobile bardzo wysoko – wskaźnik satysfakcji osiągnął rekordowe 81,5%.
Firma wspiera też kobiety w branży IT. W 2024 roku była głównym partnerem wydarzenia Women in Tech, promując równy dostęp do rozwoju zawodowego.
Zero tolerancji dla korupcji
T-Mobile stawia na przejrzystość i etyczne działania. Firma oferuje partnerom biznesowym szkolenia z zakresu ESG, a sama prowadzi politykę zerowej tolerancji wobec korupcji. Wszystko to ma wspierać długoterminowy, odporny i odpowiedzialny rozwój.
Pełny raport ESG T-Mobile Polska za 2024 rok dostępny jest pod tym adresem.