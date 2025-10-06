Sprzęt

Flagowy smartwatch Huawei już w Polsce. Na start masa promocji

Do sprzedaży w Polsce trafił flagowy zegarek Huawei – model klasy premium, Watch Ultimate 2. Nowość ma zaawansowane funkcje nurkowe, ale powinna zainteresować wszystkich wymagających użytkowników.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:08
0
Flagowy smartwatch Huawei już w Polsce. Na start masa promocji

Watch Ultimate 2 to jedna z kilku zegarkowych nowości, które Huawei pokazał we wrześniu. Po sklepowej premierze serii Watch GT 6 do sprzedaży w Polsce wchodzi także ten topowy model dla najbardziej wymagających.

Huawei Watch Ultimate 2 ma ośmiokątną kopertę w rozmiarze 48 mm, wykonaną z płynnego metalu na bazie cyrkonu, do tego otrzymał nanoceramiczny bezel i ultrajasny (3500 nitów) ekran LTPO AMOLED 1,5 cala ze szkła szafirowego.  

Z zegarkiem można nurkować nawet do 150 metrów, a nowością, która nie była obecna w poprzedniej generacji, jest komunikacja sonarowa, umożliwiająca porozumiewanie się z partnerami nurkowymi pod wodą, na odległość do 30 metrów, bez konieczności użycia gestów czy sygnałów świetlnych. 

Dodatkowo w sytuacjach zagrożenia, pod wodą istnieje możliwość wysłania sygnału SOS, który może zostać przekazany nawet do 60 metrów. W oparciu o algorytm Bühlmanna ZHL-16C99, zegarek dostarcza także wskazówek nurkowych i ostrzega w ponad 20 sytuacjach, m.in. przy zbyt szybkim wynurzaniu. Umożliwia również wybór trybu nurkowego: rekreacyjnego, technicznego, swobodnego lub z akwalungiem, rejestrując dane, które po zakończeniu aktywności są dostępne w aplikacji Huawei Zdrowie.

Nie tylko dla nurków

Poza nurkowaniem Watch Ultimate 2 ma ponad 100 trybów sportowych, wśród których jest m.in. bieganie, kolarstwo, a nawet tryb golfowy z trójwymiarowymi mapami ponad 17 tys. pól golfowych na całym świecie. 

Huawei Watch Ultimate 2 przyda się także podczas wypraw terenowych. Oferuje możliwość importu tras i map offline bezpośrednio do pamięci. Za dokładność pozycjonowania odpowiada system Huawei Sunflower – zegarek jednocześnie odbiera sygnały z pięciu globalnych systemów satelitarnych (GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS), a dzięki obsłudze dwóch częstotliwości jest w stanie skutecznie redukować zakłócenia. Zegarek ma także funkcję wykrywania upadków (z wysyłką SOS po potwierdzeniu) oraz ostrzega przed objawami choroby wysokościowej.

Dodatkową funkcją jest możliwość sterowania kamerami sportowymi DJI czy Insta360 bezpośrednio z nadgarstka i uzupełniania nagrań o nakładki z danymi treningowymi z aplikacji Huawei Zdrowie, takimi jak prędkość czy tętno podczas całej wyprawy. 

Precyzyjny pomiar zdrowia

Zegarek umożliwia monitorowanie samopoczucia zarówno z nadgarstka, jak i opuszka palca. W razie potrzeby po zaledwie 60 sekundach zostanie wygenerowany raport zawierający do 10 kluczowych wskaźników zdrowotnych. Dodatkowo można monitorować stan pracy serca z pomocą analizy EKG oraz analizy fali tętna, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości, zegarek wysyła powiadomienie. Huawei Watch Ultimate 2 umożliwia także identyfikację aż 12 stanów emocjonalnych i wskazuje, kiedy konieczny jest odpoczynek czy redukcja poziomu stresu, a także rekomenduje plany treningowe i ćwiczenia oddechowe, które mogą pomóc przy obniżonym nastroju.

Zegarek obsługuje eSIM, płatności NFC i współpracuje ze smartfonami w obu systemach, umożliwiając odbieranie połączeń, odpisywanie na wiadomości czy korzystanie z aplikacji bez telefonu. Do tego pozwala personalizować tarcze, odtwarzać muzykę i audiobooki oraz sterować aplikacjami jednym gestem. Huawei Watch Ultimate 2 został zaprojektowany, by wspierać zarówno w trakcie wypraw, jak i w codziennym życiu.

Smartwatch oferuje nawet 18 godzin pracy w trybie nurkowania, 40 godzin w trybie wyprawy czy 22 godziny podczas biegu przełajowego, a przy typowym użytkowaniu działa do 4,5 dnia z Androidem i do 3,5 dnia z iOS. Dzięki trybowi oszczędzania energii można wydłużyć czas pracy do 11 dni, a jego aktywacja zajmuje zaledwie 3 sekundy.

Dostępność, ceny i promocja premierowa

Huawei Watch Ultimate 2 jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych. Wersja z dwukolorowym, biało-niebieskim bezelem połączona została z niebieskim paskiem z nieuczulającego fluoroelastomeru o przyjemnej w dotyku, falistej fakturze. W zestawie znajduje się także dodatkowa, tytanowa bransoleta w kolorze srebrnym. Z kolei wersja z czarnym bezelem dostępna jest z czarnym, przewiewnym paskiem z nieuczulającego fluoroelastomeru.

Rekomendowana cena detaliczna Huawei Watch Ultimate 2 w kolorze niebieskim, z dodatkową, tytanową bransoletą w zestawie, wynosi 3999 zł, w kolorze czarnym: 3499 zł, a w wersji Special Edition (dostępnej wyłącznie na huawei.pl), z dodatkowym paskiem ze skóry wegańskiej: 3549 zł.

Smartwatche z serii Huawei Watch Ultimate 2 można nabyć w oficjalnym sklepie huawei.pl, w strefie marki na Allegro oraz u operatorów sieci Play, Plus, Orange i T‑Mobile, a także w sklepach sieci handlowych: Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD oraz x-kom.

W okresie od 6 października do 9 listopada 2025 r. smartwatche dostępne są w ofercie premierowej, w ramach której klienci sieci Plus, Orange i T-Mobile mogą zakupić wybrany model zegarka i otrzymać w prezencie słuchawki Huawei FreeBuds Pro 4, a klienci sieci Play mają możliwość dokupienia kamery sportowej DJI Osmo Action 5 Pro (Standard Combo) za 500 zł. Z kolei klienci sieci handlowych: Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD oraz x-kom mogą wybrać, czy chcą otrzymać słuchawki, czy dokupić kamerę sportową w obniżonej cenie. 

Oferta premierowa w sklepie huawei.pl obejmuje prezent w postaci słuchawek Huawei FreeBuds Pro 4, a także możliwość zakupu przedłużonej gwarancji 40% taniej oraz dodatkowych pasków już od 69 zł.

Zobacz: Huawei Watch GT 6 Pro awansował do najwyższej ligi (test)

Huawei Watch Ultimate 2 niebieski
Huawei Watch Ultimate 2 czarny
huawei smartwatch Huawei Watch Ultimate Huawei Watch Ultimate 2
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl, Huawei
Źródła tekstu: Huawei