Huawei Watch GT 6 już w Polsce. Ruszyły promocje na start

Nowa generacja smartwatchy Huawei

Huawei Watch GT 6 to kontynuacja popularnej serii, tym razem w wariantach 41 mm i 46 mm. Do tego dochodzi Watch GT 6 Pro, dostępny w rozmiarze 46 mm i wykonany z jeszcze lepszych materiałów. Producent stawia na długą pracę na jednym ładowaniu. Mniejsze modele wytrzymują do 14 dni, a większe nawet do 21 dni przy oszczędnym użytkowaniu.

Zegarki dostały też nowe ekrany OLED, które osiągają jasność aż 3000 nitów. Dzięki temu treści są czytelne nawet w pełnym słońcu. Z kolei lepsze algorytmy GPS pozwalają także na dokładniejsze śledzenie aktywności.

Funkcje dla aktywnych

Seria Watch GT 6 ma sporo do zaoferowania sportowcom. Huawei wprowadził między innymi wirtualny pomiar mocy dla kolarzy, dokładniejsze śledzenie biegania w terenie i tryby dla narciarzy czy golfistów. Są też nowości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – algorytmy śledzą ruch obrotów kół zamiast kroków.

Zegarki obsługują dodatkowe czujniki zewnętrzne, takie jak pasy tętna czy mierniki mocy. Producent podkreśla też wysoką dokładność pomiaru tętna – nawet do 98% w przypadku jazdy na rowerze.

Huawei Watch GT 6 Pro

Huawei Watch GT 6 46 mm

Huawei Watch GT 6 41 mm

Dostępność i cena, promocja na start

W Polsce Huawei Watch GT 6 kosztuje od 1099 zł (wersje 41 mm i 46 mm), a Watch GT 6 Pro od 1599 zł. Najdroższy wariant Pro Elite z tytanową bransoletą wyceniono na 1999 zł.