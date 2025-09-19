Sprzęt

Huawei Watch GT 6 już w Polsce. Ruszyły promocje na start

Huawei wprowadza do Polski swoje najnowsze smartwatche Watch GT 6 i Watch GT 6 Pro. Urządzenia kuszą długim czasem pracy na baterii, jasnymi ekranami i nowymi funkcjami sportowymi.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:02
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Huawei Watch GT 6 już w Polsce. Ruszyły promocje na start

Nowa generacja smartwatchy Huawei

Huawei Watch GT 6 to kontynuacja popularnej serii, tym razem w wariantach 41 mm i 46 mm. Do tego dochodzi Watch GT 6 Pro, dostępny w rozmiarze 46 mm i wykonany z jeszcze lepszych materiałów. Producent stawia na długą pracę na jednym ładowaniu. Mniejsze modele wytrzymują do 14 dni, a większe nawet do 21 dni przy oszczędnym użytkowaniu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zegarki dostały też nowe ekrany OLED, które osiągają jasność aż 3000 nitów. Dzięki temu treści są czytelne nawet w pełnym słońcu. Z kolei lepsze algorytmy GPS pozwalają także na dokładniejsze śledzenie aktywności.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartwatch HUAWEI Watch GT 6 41mm Fioletowy
Smartwatch HUAWEI Watch GT 6 41mm Fioletowy
0 zł
949 zł - najniższa cena
Kup teraz 949 zł
Smartwatch HUAWEI Watch Ultimate Niebieski
Smartwatch HUAWEI Watch Ultimate Niebieski
0 zł
2999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999.99 zł
Smartwatch HUAWEI Watch Fit 3 Elegant Złoty
Smartwatch HUAWEI Watch Fit 3 Elegant Złoty
0 zł
636 zł - najniższa cena
Kup teraz 636 zł
Advertisement

Funkcje dla aktywnych

Seria Watch GT 6 ma sporo do zaoferowania sportowcom. Huawei wprowadził między innymi wirtualny pomiar mocy dla kolarzy, dokładniejsze śledzenie biegania w terenie i tryby dla narciarzy czy golfistów. Są też nowości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – algorytmy śledzą ruch obrotów kół zamiast kroków.

Zegarki obsługują dodatkowe czujniki zewnętrzne, takie jak pasy tętna czy mierniki mocy. Producent podkreśla też wysoką dokładność pomiaru tętna – nawet do 98% w przypadku jazdy na rowerze.

  • Huawei Watch GT 6 Pro
  • Huawei Watch GT 6 46 mm
  • Huawei Watch GT 6 41 mm

Dostępność i cena, promocja na start

W Polsce Huawei Watch GT 6 kosztuje od 1099 zł (wersje 41 mm i 46 mm), a Watch GT 6 Pro od 1599 zł. Najdroższy wariant Pro Elite z tytanową bransoletą wyceniono na 1999 zł.

Na start przygotowano promocję. Watch GT 6 można kupić taniej o 150 zł, a Watch GT 6 Pro o 200 zł. Do każdego zegarka dodawana jest też 3-miesięczna subskrypcja Huawei Health+. Dodatkowo, przy zakupach na huawei.pl, można dokupić wagę, słuchawki albo dodatkowe paski w niższych cenach. Promocja potrwa do 26 października 2025 roku.

Huawei Watch GT 6 już w Polsce. Ruszyły promocje na start

Zobacz: Huawei Watch GT 6 Pro awansował do najwyższej ligi (test)

Huawei Watch GT 6 i GT 6 Pro na huawei.pl
Image
telepolis
huawei huawei w polsce Nowy zegarek Huawei promocja na start Huawei Watch GT 6 Huawei Watch GT 6 Pro Huawei Watch GT 6 cena Huawei Watch GT 6 Pro cena
Zródła zdjęć: Huawei
Źródła tekstu: Huawei