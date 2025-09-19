Huawei Watch GT 6 już w Polsce. Ruszyły promocje na start
Huawei wprowadza do Polski swoje najnowsze smartwatche Watch GT 6 i Watch GT 6 Pro. Urządzenia kuszą długim czasem pracy na baterii, jasnymi ekranami i nowymi funkcjami sportowymi.
Nowa generacja smartwatchy Huawei
Huawei Watch GT 6 to kontynuacja popularnej serii, tym razem w wariantach 41 mm i 46 mm. Do tego dochodzi Watch GT 6 Pro, dostępny w rozmiarze 46 mm i wykonany z jeszcze lepszych materiałów. Producent stawia na długą pracę na jednym ładowaniu. Mniejsze modele wytrzymują do 14 dni, a większe nawet do 21 dni przy oszczędnym użytkowaniu.
Zegarki dostały też nowe ekrany OLED, które osiągają jasność aż 3000 nitów. Dzięki temu treści są czytelne nawet w pełnym słońcu. Z kolei lepsze algorytmy GPS pozwalają także na dokładniejsze śledzenie aktywności.
Funkcje dla aktywnych
Seria Watch GT 6 ma sporo do zaoferowania sportowcom. Huawei wprowadził między innymi wirtualny pomiar mocy dla kolarzy, dokładniejsze śledzenie biegania w terenie i tryby dla narciarzy czy golfistów. Są też nowości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – algorytmy śledzą ruch obrotów kół zamiast kroków.
Zegarki obsługują dodatkowe czujniki zewnętrzne, takie jak pasy tętna czy mierniki mocy. Producent podkreśla też wysoką dokładność pomiaru tętna – nawet do 98% w przypadku jazdy na rowerze.
- Huawei Watch GT 6 Pro
- Huawei Watch GT 6 46 mm
- Huawei Watch GT 6 41 mm
Dostępność i cena, promocja na start
W Polsce Huawei Watch GT 6 kosztuje od 1099 zł (wersje 41 mm i 46 mm), a Watch GT 6 Pro od 1599 zł. Najdroższy wariant Pro Elite z tytanową bransoletą wyceniono na 1999 zł.
Na start przygotowano promocję. Watch GT 6 można kupić taniej o 150 zł, a Watch GT 6 Pro o 200 zł. Do każdego zegarka dodawana jest też 3-miesięczna subskrypcja Huawei Health+. Dodatkowo, przy zakupach na huawei.pl, można dokupić wagę, słuchawki albo dodatkowe paski w niższych cenach. Promocja potrwa do 26 października 2025 roku.