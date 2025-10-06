Przebija się 1 na 100 ataków. Polska pod cyfrowym ostrzałem

Ubiegłoroczny rekord już teraz został pobity. Mamy dopiero początek października, a jak podaje minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, już teraz rozpoznano ponad 170 tysięcy ataków. I chociaż Polska może pochwalić się wysoką obroną przed zagrożeniami sięgającą do 99%, to ten 1%, który kończy się powodzeniem, ze strony hakerów może być bardzo groźny.

Dalsza część tekstu pod wideo

Polska pod salwą cyberataków

Jak podkreślił Krzysztof Gawkowski, dziennie mamy od 2 do 3 tysięcy cyberataków, z czego 700-800 stanowi realne zagrożenie. Zwrócił także uwagę na stale rosnące kampanie dezinformacyjne, które są równie groźne, ponieważ wpływają na poglądy i zachowania internautów.

Warto także dodać, że w ubiegłym roku aż 4 tysiące ataków cybernetycznych było skierowanych w nasze sieci energetyczne. I chociaż brakuje tego typu danych na 2025 rok, to można założyć, że będzie ich znacznie więcej. To natomiast oznacza wyższe ryzyko blackoutu.

2024 rok był rekordowy pod względem incydentów, które były podejmowane przez państwo, to ponad 100 tys. incydentów różnego rodzaju (...). Ponad 4 tys. podejmowanych incydentów dotyczyło właśnie instytucji związanych z energetyką.