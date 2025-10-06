TP-Link ma nowe routery: mobilne M8550 i M7750 oraz przenośny TL-WR3002X

Trzy nowe routery TP-Link to urządzenia, które producent stworzył z myślą o podróżach czy pracy zdalnej. Nowe modele M8550 i M7750 oraz TL-WR3002X wyróżniają się kompaktowym formatem, umożliwiając stworzenie prywatnej sieci Wi-Fi w dowolnym miejscu i czasie.

TP-Link M8550 z 5G

TP-Link M8550 to mobilny hotspot z obsługą Wi-Fi 6E, wyposażony w złącze nanoSIM ze wsparciem dla standardu 5G o prędkości pobierania do 3,4 Gb/s. W sieci Wi-Fi obsługuje trzy pasma częstotliwości – 6 GHz do 2880 Mb/s, 5 GHz do 2880 Mb/s oraz 2,4 GHz do 688 Mb/s – zapewniają płynne strumieniowanie treści w jakości 4K, wideokonferencje czy granie online nawet przy dużym obciążeniu. Zasięg w trudniejszych warunkach zwiększa możliwość podłączenia anten zewnętrznych.

TP-Link M8550 może obsłużyć jednocześnie do 32 urządzeń, a bateria 4680 mAh pozwala na pracę przez 15 godzin bez ładowania. Obsługę ułatwia dotykowy ekran. Dla osób, które potrzebują pełnej kontroli nad swoją siecią, M8550 oferuje wsparcie dla VPN oraz slot na kartę microSD do 2 TB, co zamieniając urządzenie w pamięć sieciową. Gigabitowy port WAN/LAN dodatkowo zwiększa elastyczność korzystania z urządzenia – można dzięki niemu podłączyć przewodowy internet lub udostępnić mobilne łącze 5G innym urządzeniom przez kabel Ethernet, np. komputerowi, konsoli czy routerowi domowemu.

TP-Link M7750 z LTE-A

Drugim urządzeniem, które poszerzyło ofertę TP-Link jest M7750 - kompaktowy hotspot LTE-Advanced. Dzięki technologii LTE kategorii 12 użytkownicy mogą korzystać z prędkości pobierania do 600 Mb/s.

Dwupasmowe Wi-Fi 5 oferuje do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Kolorowy wyświetlacz zapewnia szybki dostęp do najważniejszych informacji, a bateria 3280 mAh umożliwia nieprzerwaną pracę przez cały dzień. Do sieci może podłączyć się jednocześnie do 32 urządzeń, a wbudowany slot microSD pozwala na łatwe współdzielenie plików.

TP-Link TL-WR3002X z Wi-Fi 6

TP-Link TL-WR3002X to gigabitowy router podróżny Wi-Fi 6 – jest to model stacjonarny, ale dzięki niewielkim wymiarom sprawdzi się w warunkach mobilnych. Producent zachwala go jako rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują internetu w hotelu, wynajętym mieszkaniu czy biurze. TL-WR3002X pozwala podłączyć się do internetu z publicznej sieci Wi-Fi, ze smartfonu, z modemu USB, a także z sieci Ethernet.

Dwupasmowe Wi-Fi 6 (AX3000) umożliwia dostęp do sieci o prędkości do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Wyposażono je w port WAN 2,5 Gb/s oraz port LAN 1 Gb/s, a także port USB 3.0, do którego można podłączyć modem USB 3G/4G. Nie zabrakło czytnika kart microSD, które umożliwiają udostępnianie plików w sieci.

Router obsługuje wiele trybów pracy, od klasycznego routera i access pointa po extender i klienta. Zintegrowane rozwiązania VPN (OpenVPN, PPTP, L2TP, WireGuard) oraz mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak WPA3, dbają o ochronę prywatności użytkowników w publicznych sieciach Wi-Fi. Dzięki kompaktowym wymiarom i zasilaniu USB-C można korzystać z niego także przy użyciu powerbanku.

