Fałszywe ogłoszenia o pracę. Tym razem oszuści się postarali

Do tej pory wśród fałszywych ogłoszeń o pracę dominowały takie, które człowiek rozsądny omijałby szerokim łukiem. Ot, praca polegająca na polubieniu czegoś na Facebooku, czy YouTube, albo na dodawaniu rzeczy do koszyka na Allegro. Czyli nic, za co ktokolwiek miałby płacić, więc łatwo takie ogłoszenie uznać za oszustwo. Tym razem jednak mamy poważne zadania i poważną firmę: Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Fałszywy Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Wielu osobom się wydaje, że węgiel kamienny w Polsce wydobywa się wyłącznie na Śląsku. To nie jest prawda. Jego duże pokłady znajdują się także na Lubelszczyźnie. Jego wydobyciem zajmuje się Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. I to właśnie na tę spółkę powołują się oszuści w ogłoszeniach o pracę. Podczas fałszywego procesu rekrutacji próbują oni wyciągnąć od kandydatów ich poufne dane, obiecując przy tym dobrze płatną pracę w górnictwie. Bogdanka wydała w tej sprawie następujące oświadczenie:

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. informuje, że nie prowadzi obecnie żadnych procesów rekrutacyjnych poza granicami Polski. W ostatnim czasie pojawiły się fałszywe oferty pracy wykorzystujące nazwę i wizerunek naszej spółki, które mają na celu wyłudzanie danych osobowych oraz innych poufnych informacji.