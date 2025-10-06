Fałszywe ogłoszenia o pracę. Tym razem oszuści się postarali
Wygląda jak prawdziwe ogłoszenie o pracę w porządnej firmie z ugruntowaną pozycją na rynku. To jednak zwykłe oszustwo.
Do tej pory wśród fałszywych ogłoszeń o pracę dominowały takie, które człowiek rozsądny omijałby szerokim łukiem. Ot, praca polegająca na polubieniu czegoś na Facebooku, czy YouTube, albo na dodawaniu rzeczy do koszyka na Allegro. Czyli nic, za co ktokolwiek miałby płacić, więc łatwo takie ogłoszenie uznać za oszustwo. Tym razem jednak mamy poważne zadania i poważną firmę: Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
Fałszywy Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
Wielu osobom się wydaje, że węgiel kamienny w Polsce wydobywa się wyłącznie na Śląsku. To nie jest prawda. Jego duże pokłady znajdują się także na Lubelszczyźnie. Jego wydobyciem zajmuje się Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. I to właśnie na tę spółkę powołują się oszuści w ogłoszeniach o pracę. Podczas fałszywego procesu rekrutacji próbują oni wyciągnąć od kandydatów ich poufne dane, obiecując przy tym dobrze płatną pracę w górnictwie. Bogdanka wydała w tej sprawie następujące oświadczenie:
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. informuje, że nie prowadzi obecnie żadnych procesów rekrutacyjnych poza granicami Polski. W ostatnim czasie pojawiły się fałszywe oferty pracy wykorzystujące nazwę i wizerunek naszej spółki, które mają na celu wyłudzanie danych osobowych oraz innych poufnych informacji.
Jak widać, oszuści nie polują już jedynie na naiwnych, a ich działania robią się coraz bardziej wyrafinowane. Czy da się tego uniknąć? Jak najbardziej. Otóż przed złożeniem CV do firmy, jeśli tylko mamy jakieś wątpliwości co do prawdziwości ogłoszenia, warto skontaktować się z nią przez oficjalny kanał kontaktowy, lub sprawdzić, czy w ogóle prowadzi ona rekrutację i aplikować tamtą drogą, a nie przez portal z ogłoszeniami o pracę.