Sprzęt

x-kom znów zaskakuje. 29 zł za ten sprzęt to jak za darmo

Wielokrotnie pisałem o dzikich promocjach, gdzie sprzęt zmieniał cenę z nawet kilkuset złotych do poziomu poniżej trzech dych.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:29
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
x-kom znów zaskakuje. 29 zł za ten sprzęt to jak za darmo

Zawsze też poddawałem w wątpliwość ich pierwotną cenę, oraz podkreślałem, że cena promocyjna może być adekwatna do tego, co dostajemy. W tym przypadku jest jednak zupełnie inaczej i deklarowana cena wypada naprawdę dobrze. Mowa o słuchawkach Infinix XBuds 3, które mogą być Wasze za jedyne 29 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

Infinix XBuds 3

x-kom znów zaskakuje. 29 zł za ten sprzęt to jak za darmo

Co dostajemy w tej cenie? Niezwykle pozytywnie oceniane słuchawki, które oferują do 7 godzin ciągłego słuchania muzyki, oraz przyzwoitą jakość dźwięku, a jak na tę cenę to wręcz wybitną. A to dzięki 13-milimetrowym membranom. I można powiedzieć, że to w sumie byłoby na tyle, ale czego więcej oczekiwać po słuchawkach, które możemy kupić za 29 zł? Gdyby nie to, że mam w szufladzie 4 pary słuchawek TWS to sam bym je chętnie kupił, jako awaryjne na zapas. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Słuchawki douszne INFINIX XBUDS 3 WE XE29 Fioletowy
Słuchawki douszne INFINIX XBUDS 3 WE XE29 Fioletowy
0 zł
78.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 78.99 zł
Słuchawki powietrzne INFINIX XBUDS 3 Loop XEOE01 Biały
Słuchawki powietrzne INFINIX XBUDS 3 Loop XEOE01 Biały
-20 zł
149.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 129.99 zł
Słuchawki douszne INFINIX XBUDS 3 XE31 Fioletowy
Słuchawki douszne INFINIX XBUDS 3 XE31 Fioletowy
0 zł
54.22 zł - najniższa cena
Kup teraz 54.22 zł
Advertisement

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Infinix XBuds 3 29 zł to jak za darmo
Image
telepolis
słuchawki TWS Infinix Infinix XBuds 3
Zródła zdjęć: Infinix, Lech Okoń / Telepolis