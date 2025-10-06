x-kom znów zaskakuje. 29 zł za ten sprzęt to jak za darmo

Zawsze też poddawałem w wątpliwość ich pierwotną cenę, oraz podkreślałem, że cena promocyjna może być adekwatna do tego, co dostajemy. W tym przypadku jest jednak zupełnie inaczej i deklarowana cena wypada naprawdę dobrze. Mowa o słuchawkach Infinix XBuds 3, które mogą być Wasze za jedyne 29 zł.

Infinix XBuds 3

Co dostajemy w tej cenie? Niezwykle pozytywnie oceniane słuchawki, które oferują do 7 godzin ciągłego słuchania muzyki, oraz przyzwoitą jakość dźwięku, a jak na tę cenę to wręcz wybitną. A to dzięki 13-milimetrowym membranom. I można powiedzieć, że to w sumie byłoby na tyle, ale czego więcej oczekiwać po słuchawkach, które możemy kupić za 29 zł? Gdyby nie to, że mam w szufladzie 4 pary słuchawek TWS to sam bym je chętnie kupił, jako awaryjne na zapas.