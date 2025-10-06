x-kom znów zaskakuje. 29 zł za ten sprzęt to jak za darmo
Wielokrotnie pisałem o dzikich promocjach, gdzie sprzęt zmieniał cenę z nawet kilkuset złotych do poziomu poniżej trzech dych.
Zawsze też poddawałem w wątpliwość ich pierwotną cenę, oraz podkreślałem, że cena promocyjna może być adekwatna do tego, co dostajemy. W tym przypadku jest jednak zupełnie inaczej i deklarowana cena wypada naprawdę dobrze. Mowa o słuchawkach Infinix XBuds 3, które mogą być Wasze za jedyne 29 zł.
Infinix XBuds 3
Co dostajemy w tej cenie? Niezwykle pozytywnie oceniane słuchawki, które oferują do 7 godzin ciągłego słuchania muzyki, oraz przyzwoitą jakość dźwięku, a jak na tę cenę to wręcz wybitną. A to dzięki 13-milimetrowym membranom. I można powiedzieć, że to w sumie byłoby na tyle, ale czego więcej oczekiwać po słuchawkach, które możemy kupić za 29 zł? Gdyby nie to, że mam w szufladzie 4 pary słuchawek TWS to sam bym je chętnie kupił, jako awaryjne na zapas.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.