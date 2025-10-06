Vivo V60 Lite 5G debiutuje w Polsce. Na start lepsza cena

Na polskie półki sklepowe trafia nowy gracz, Vivo V60 Lite 5G. To smartfon, który na pierwszy rzut oka wygląda jak solidny średniak, ale jego kluczowe podzespoły zdradzają znacznie większe ambicje. Jak zapewnia producent, to telefon stworzony dla tych, którzy chcą mieć wiele, nie wydając przy tym fortuny.

Wielu konsumentów szuka dziś telefonu, który oferuje wiele, nie nadwyrężając przy tym budżetu. Vivo V60 Lite 5G powstał po to, by sprostać tym oczekiwaniom. Kamil Filipiak, Vivo Polska

Bateria-potwór i do pełna w 50 minut

Duże wrażenie robi akumulator. Vivo V60 Lite 5G ma na pokładzie baterię o pojemności 6500 mAh. Telefon dzięki temu powinien bez problemu wytrzyma dwa dni intensywnej pracy, a przy oszczędnym użytkowaniu jeszcze dłużej. Producent deklaruje ponad 30 godzin ciągłego oglądania wideo.

Gdy energia wreszcie się skończy, do akcji wkracza szybkie ładowanie 90 W FlashCharge. Podłączenie telefonu do ładowarki na niecałą godzinę wystarczy, by naładować go od 0 do 100%. Dokładnie zajmuje to 52 minuty. Za płynne działanie odpowiada z kolei układ MediaTek Dimensity 7360-Turbo, który powinien sobie bez trudu poradzić z kilkoma aplikacjami naraz.

Aparat Sony i sprytna sztuczna inteligencja

Vivo nie poszło na kompromis również w kwestii aparatu. Główna jednostka ma 50-megapikselową matrycę Sony IMX882. Ma to gwarantować zdjęcia o wysokiej rozdzielczości, z żywymi kolorami i dużą ilością szczegółów. To sensor ceniony za dobrą jakość w różnych warunkach oświetleniowych.

Ciekawym dodatkiem jest oświetlenie portretowe AI Aura Light 2.0. Jest to specjalna, pierścieniowa lampa, która miękko i równomiernie oświetla twarz podczas robienia portretów. Daje to znacznie bardziej naturalny efekt niż standardowa, punktowa dioda LED. Nie zabrakło też skutecznego trybu nocnego i funkcji AI, które pomagają ulepszyć zdjęcia lub usunąć z nich niechciane obiekty.

Ekran 120 Hz i ochrona przed wodą

Listę funkcji premium zamyka wyświetlacz. To panel AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, co ma zapewnić idealną płynność animacji i żywe kolory.

Cała konstrukcja jest odporna na kurz i zachlapania, co potwierdza certyfikat IP65. Telefon powinien bez problemu przetrwać nagły deszcz czy przypadkowe zalanie w kuchni. Obudowa dostępna jest w dwóch kolorach: różowym i czarnym.

Vivo V60 Lite 5G 0 opinii Vivo V60 Lite 5G 0 opinii Ekran 6.77" AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.5 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6500mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Dostępność i cena, promocja na start

Vivo V60 Lite 5G 8/256 GB jest dostępny w sieci sklepów Media Expert. Z okazji premiery przygotowano specjalną ofertę. Od 6 października do 2 listopada 2025 roku smartfon można kupić w cenie 1299 zł. W zestawie startowym klienci otrzymają dodatkowo słuchawki Vivo Buds Air3 o wartości 149 zł.