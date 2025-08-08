T-Mobile rozdaje gigabajty. Zobacz, jak skorzystać

Od dziś użytkownicy taryfy GO! w T-Mobile na kartę oraz abonenci Frii MIX mogą skorzystać z nowej, promocyjnej oferty przygotowanej przez T-Mobile. Operator udostępnił bezpłatny pakiet 15 GB na transmisję danych do wykorzystania przez 7 dni na terenie Polski. Oferta obowiązuje do 13 sierpnia, a bonus aktywowany jest jednorazowo – po tym okresie lub wyczerpaniu limitu, niewykorzystane gigabajty przepadają.

Aby aktywować bonus, wymagane jest posiadanie aktywnej karty SIM z możliwością wykonywania połączeń wychodzących oraz dodatniego salda na koncie. Usługę można uruchomić w aplikacji Mój T-Mobile, w zakładce Moments, gdzie należy kliknąć „Chcę zrealizować teraz”. Jeżeli klient posiada kilka numerów, powinien wybrać ten z taryfą Frii MIX w przypadku oferty MIX lub ten z taryfą GO! w przypadku oferty T-Mobile na kartę. Na koniec wystarczy nacisnąć przycisk „Kupuję i płacę” i aktywować pakiet bez opłat.

Pakiet można także włączyć poprzez odpowiednią zakładkę „Usługi dodatkowe”. Potwierdzenie aktywacji przesyłane jest SMS-em, a bonusy przydzielane są maksymalnie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

Pakiet jest wykorzystywany w pierwszej kolejności przed innymi środkami i nie odnawia się automatycznie – można z niego skorzystać tylko raz w trakcie trwania promocji. Po wyczerpaniu dostępnych 15 GB opłaty za dalszy transfer pobierane są według standardowego cennika taryfy lub z innych, aktywnych pakietów. O stanie pakietu i zbliżającym się końcu ważności użytkownicy są informowani za pomocą wiadomości SMS.