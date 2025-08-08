Wiadomości

T-Mobile rozdaje gigabajty. Zobacz, jak skorzystać

T-Mobile ma nową niespodziankę dla swoich klientów. Uczestnicy programu Magenta Moments korzystający z oferty na kartę lub Mix mogą odebrać bez dodatkowych opłat aż 15 GB na 7 dni do wykorzystania w kraju.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 12:19
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
T-Mobile rozdaje gigabajty. Zobacz, jak skorzystać

Od dziś użytkownicy taryfy GO! w T-Mobile na kartę oraz abonenci Frii MIX mogą skorzystać z nowej, promocyjnej oferty przygotowanej przez T-Mobile. Operator udostępnił bezpłatny pakiet 15 GB na transmisję danych do wykorzystania przez 7 dni na terenie Polski. Oferta obowiązuje do 13 sierpnia, a bonus aktywowany jest jednorazowo – po tym okresie lub wyczerpaniu limitu, niewykorzystane gigabajty przepadają.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aby aktywować bonus, wymagane jest posiadanie aktywnej karty SIM z możliwością wykonywania połączeń wychodzących oraz dodatniego salda na koncie. Usługę można uruchomić w aplikacji Mój T-Mobile, w zakładce Moments, gdzie należy kliknąć „Chcę zrealizować teraz”. Jeżeli klient posiada kilka numerów, powinien wybrać ten z taryfą Frii MIX w przypadku oferty MIX lub ten z taryfą GO! w przypadku oferty T-Mobile na kartę. Na koniec wystarczy nacisnąć przycisk „Kupuję i płacę” i aktywować pakiet bez opłat. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon GOOGLE Pixel 9a 5G 8/128GB 6.3" 120Hz Obsydian
Smartfon GOOGLE Pixel 9a 5G 8/128GB 6.3" 120Hz Obsydian
0 zł
2089 zł - najniższa cena
Kup teraz 2089 zł
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max 5G 512GB 6.7'' 120Hz Grafitowy (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max 5G 512GB 6.7'' 120Hz Grafitowy (CPO)
0 zł
4399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4399.99 zł
Smartfon DOOGEE Blade 10 4/128GB 6.56" 90Hz Ciemnoszary
Smartfon DOOGEE Blade 10 4/128GB 6.56" 90Hz Ciemnoszary
0 zł
599 zł - najniższa cena
Kup teraz 599 zł
Advertisement
T-Mobile rozdaje gigabajty. Zobacz, jak skorzystać

Pakiet można także włączyć poprzez odpowiednią zakładkę „Usługi dodatkowe”. Potwierdzenie aktywacji przesyłane jest SMS-em, a bonusy przydzielane są maksymalnie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

Pakiet jest wykorzystywany w pierwszej kolejności przed innymi środkami i nie odnawia się automatycznie – można z niego skorzystać tylko raz w trakcie trwania promocji. Po wyczerpaniu dostępnych 15 GB opłaty za dalszy transfer pobierane są według standardowego cennika taryfy lub z innych, aktywnych pakietów. O stanie pakietu i zbliżającym się końcu ważności użytkownicy są informowani za pomocą wiadomości SMS.

Oferta nie zwiększa puli danych dostępnych w roamingu. W przypadku migracji do innych ofert, jak Heyah na kartę lub abonament, niewykorzystany pakiet zostaje anulowany.

Image
telepolis
T-Mobile t-mobile mix T-Mobile na kartę 15 GB Magenta Moments
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: T-Mobile