Wiadomości

Japonia zagrożona tsunami. To będzie cios dla rynku nowoczesnych technologii

Na skutek trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,6, które miało miejsce około 50 km od wybrzeża Japonii, kraj ten jest narażony na falę tsunami. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:50
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Japonia zagrożona tsunami. To będzie cios dla rynku nowoczesnych technologii

A dokładniej obszary północne i środkowe kraju. Mowa tu o prefekturach Hokkaido, Aomori i Iwate. I chociaż tragedia ludzka w przypadku uderzenia fali będzie nieproporcjonalnie większa, tak przyjrzyjmy się rynkom nowoczesnych technologii, które mocno zależą od tego państwa. Tu warto dodać, że główne fabryki, oraz siedziby poszczególnych firm są skupione raczej w południowej części kraju. Północ to tereny raczej rolnicze i mniej zurbanizowane. Nie oznacza to jednak, że świat nie odczuje potencjalnej fali. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Tsunami zagraża Japonii

W prefekturach Hokkaido, Aomori i Iwate, czyli tych najmocniej zagrożonych. W Hokkaido obecnie powstaje kluczowa fabryka wafli krzemowych. To właśnie one są kluczowe do produkcji zarówno procesorów, jak i układów pamięci. W obecnej sytuacji, w której mamy popyt na układy pamięci, znacznie przewyższający podaż nawet drobne problemy byłyby poważnym ciosem dla rynku.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ładowarka sieciowa UGREEN Nexode Air 100W Szary
Ładowarka sieciowa UGREEN Nexode Air 100W Szary
-26.25 zł
169.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 143.74 zł
Zasłona EUROFIRANY Laura 140 x 250 cm Niebiesko-złoty
Zasłona EUROFIRANY Laura 140 x 250 cm Niebiesko-złoty
0 zł
56.09 zł - najniższa cena
Kup teraz 56.09 zł
Gainer OLIMP Gain Bolic 6000 Truskawkowy (3500 g)
Gainer OLIMP Gain Bolic 6000 Truskawkowy (3500 g)
0 zł
149 zł - najniższa cena
Kup teraz 149 zł
Advertisement

To jednak nie wszystko. W rejonie tym produkuje się także pamięci klasy przemysłowej i automotive, oraz mikrokontrolery i sterowników. Tym samym rozwój przemysłu, oraz globalna produkcja samochodów również mogą ucierpieć jeśli spełni się czarny scenariusz i fala dotrze do Japonii i wyrządzi realne szkody. 

Image
telepolis
Japonia Japonia Tsunami
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: BNO news / X, opracowanie własne