Japonia zagrożona tsunami. To będzie cios dla rynku nowoczesnych technologii

A dokładniej obszary północne i środkowe kraju. Mowa tu o prefekturach Hokkaido, Aomori i Iwate. I chociaż tragedia ludzka w przypadku uderzenia fali będzie nieproporcjonalnie większa, tak przyjrzyjmy się rynkom nowoczesnych technologii, które mocno zależą od tego państwa. Tu warto dodać, że główne fabryki, oraz siedziby poszczególnych firm są skupione raczej w południowej części kraju. Północ to tereny raczej rolnicze i mniej zurbanizowane. Nie oznacza to jednak, że świat nie odczuje potencjalnej fali.

Tsunami zagraża Japonii

W prefekturach Hokkaido, Aomori i Iwate, czyli tych najmocniej zagrożonych. W Hokkaido obecnie powstaje kluczowa fabryka wafli krzemowych. To właśnie one są kluczowe do produkcji zarówno procesorów, jak i układów pamięci. W obecnej sytuacji, w której mamy popyt na układy pamięci, znacznie przewyższający podaż nawet drobne problemy byłyby poważnym ciosem dla rynku.