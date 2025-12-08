Orange daje w nju dwa prezenty. 0 zł i 1000 GB gratis
W ofercie nju na klientów czekają dwa prezenty: 2 miesiące za 0 zł w opcji nju światłowód i 1000 GB gratis do abonamentu nju i nr dodatkowego.
Wystartowała świąteczna oferta w nju. Do 14 grudnia klienci, którzy zakupią usługę nju światłowód otrzymają prezent: dwa miesiące za 0 zł. Promocja obejmuje nowych klientów i wszystkie opcje prędkości (w tym naszą nowość – 600 Mb/s), jednak nie dotyczy jednorazowej opłaty instalacyjnej 50 zł oraz dopłaty do budynku jednorodzinnego 20 zł/mies.
Aby aktywować promocję, wystarczy wpisać kod rabatowy o treści SWIETA25 przy podsumowaniu zamówienia na usługę światłowodu. Liczba kodów jest ograniczona.
W nju światłowód są trzy prędkości światłowodu. Najnowsza oferta 600 Mb/s podwaja prędkość przy cenie wyższej jedynie o 10 zł od opcji 300 Mb/s
Z kolei klienci nju na abonament otrzymają bezpłatne 1000 GB na 3 miesiące. Promocja skierowana jest do klientów kupujących plany nju na abonament oraz nju abonament dodatkowy, niezależnie od procesu, a więc obejmuje nowy numer, jak i przejście od innego operatora.
Pakiet będzie przyznany na każdy zakupiony numer nju. W przypadku zakupu oferty trio klienci otrzymają 1000 GB na każdy zakupiony numer, czyli w sumie 3000 GB. Promocja nie dotyczy planu nju internetowy oraz oferty nju subskrypcja. Promocyjne 1000 GB zostaną włączone automatycznie w ciągu maksymalnie 14 dni od daty aktywacji oferty nju.