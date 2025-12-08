Play z przepustowością 1,2 Tb/s. Łączy dwa miasta

Realizując to wdrożenie, Play wykorzystał technologię DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing). Umożliwia ona jednoczesną transmisję wielu sygnałów świetlnych o różnych długościach fali na jednym włóknie świetlnym. Dzięki tej technologii Play na trasie Gdańsk-Poznań uruchomił połączenie o przepustowości 1,2 Tb/s.

Łącze poprowadzone przez Szczecin mierzy około 900 kilometrów. Jak podkreśla Play, zostało wyposażone w najnowszą generację sprzętu optycznego, co umożliwiło zwiększenie przepustowości przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii na bit o 50%. Zastosowane rozwiązanie w przyszłości pozwoli zestawiać połączenia o jeszcze wyższych prędkościach – nawet do 1,6 Tb/s.

Na innych odcinkach sieci szkieletowej Play stosuje komercyjnie łącza o przepustowości do 800 Gb/s. Modernizacja obejmuje ponad 20 tysięcy kilometrów sieci międzymiastowej.

Dzięki rozbudowie sieci szkieletowej, klienci Play zyskują jeszcze wyższą jakość i komfort korzystania z usług cyfrowych, które towarzyszą im każdego dnia. Większa przepustowość sprawia, że sieć sprawnie obsługuje dynamicznie rosnący ruch, zapewniając, nawet przy dużych obciążeniach, odpowiednią szybkość i stabilność usług mobilnych oraz stacjonarnych w całym kraju = chwali się Play.

Sieć szkieletowa to fundament infrastruktury telekomunikacyjnej i jednocześnie najszybsza i najbardziej obciążona warstwa, od której zależy sprawne działanie wszystkich usług cyfrowych.