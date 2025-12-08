Wiadomości

Play z przepustowością 1,2 Tb/s. Łączy dwa miasta

Play uruchomił właśnie w swojej sieci szkieletowej połączenie o rekordowej przepustowości 1,2 Tb/s. Wdrożenie zrealizowano na odcinku Gdańsk-Poznań.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:41
1
Realizując to wdrożenie, Play wykorzystał technologię DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing). Umożliwia ona jednoczesną transmisję wielu sygnałów świetlnych o różnych długościach fali na jednym włóknie świetlnym. Dzięki tej technologii Play na trasie Gdańsk-Poznań uruchomił połączenie o przepustowości 1,2 Tb/s.

Łącze poprowadzone przez Szczecin mierzy około 900 kilometrów. Jak podkreśla Play, zostało wyposażone w najnowszą generację sprzętu optycznego, co umożliwiło zwiększenie przepustowości przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii na bit o 50%. Zastosowane rozwiązanie w przyszłości pozwoli zestawiać połączenia o jeszcze wyższych prędkościach – nawet do 1,6 Tb/s.

Na innych odcinkach sieci szkieletowej Play stosuje komercyjnie łącza o przepustowości do 800 Gb/s. Modernizacja obejmuje ponad 20 tysięcy kilometrów sieci międzymiastowej.

Dzięki rozbudowie sieci szkieletowej, klienci Play zyskują jeszcze wyższą jakość i komfort korzystania z usług cyfrowych, które towarzyszą im każdego dnia. Większa przepustowość sprawia, że sieć sprawnie obsługuje dynamicznie rosnący ruch, zapewniając, nawet przy dużych obciążeniach, odpowiednią szybkość i stabilność usług mobilnych oraz stacjonarnych w całym kraju

= chwali się Play.

Sieć szkieletowa to fundament infrastruktury telekomunikacyjnej i jednocześnie najszybsza i najbardziej obciążona warstwa, od której zależy sprawne działanie wszystkich usług cyfrowych. 

Nowa infrastruktura szkieletowa Play oznacza wzmocnienie sieci mobilnej – przygotowuje ją na dalszy rozwój technologii 5G, a w przyszłości także kolejnych standardów – a także sieci stacjonarnej, w której dostarcza szybki internet dla gospodarstw domowych. Ma także znaczenie w usługach biznesowych. 

Image
telepolis
play światłowod sieć szkieletowa DWDM
Zródła zdjęć: Play
Źródła tekstu: Play