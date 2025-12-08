Apple powoli zamyka dział DEI. Kompetencje znów będą najważniejsze

Z Apple odchodzi Lisa Jackson, wiceprezes ds. środowiska, polityki i inicjatyw społecznych. Była ona zaangażowane w projekty dotyczące różnorodności, równości i integracji, czyli szeroko pojętego DEI. Jednak nic nie wskazuje na to, że ktokolwiek ma ją zastąpić. Tu warto podkreślić, że Donald Trump bezpośrednio nakazał Apple takie kroki w lutym tego roku. Nie wiadomo jednak, czy działanie firmy jest wynikiem jego nacisków, czy reakcją na zmiany społeczne.

Apple bez DEI

Oczywiście ruch ten na pewno przyniesie pewne pozytywne rezultaty. DEI promowało osoby należące do mniejszości. I chociaż dla wielu może to być niezwykle kontrowersyjne, to osobiście uważam, że to nie powinno mieć żadnego wpływu na karierę zawodową. Zamiast tego kluczowe powinny być kompetencje pracownika. To, jaki jest jego kolor skóry, pochodzenie, płeć, czy orientacja są oczywiście ważnymi elementami jego tożsamości, jednak nie powinny być istotne z punktu widzenia samej firmy, jeśli chodzi o stanowiska, czy awanse.