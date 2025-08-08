Play wprowadza nowe oprogramowanie dekoderów Play Box TV

Pierwsze usprawnienie ma zapewnić większą czytelność i prostszą nawigację. Program TV stał się bardziej przejrzysty – na jednej stronie wyświetlanych jest mniej kanałów i programów, co ułatwia znalezienie tego, co użytkownik będzie chciał obejrzeć. Dodatkowo znaczniki czasowe pojawiają się co 30 minut, a ciemniejsze, statyczne tło zwiększa komfort oglądania – zwłaszcza wieczorem.

Nowe oprogramowanie ułatwia także nawigację na dużych listach kanałów. Dzięki przyciskom P+ i P- na pilocie będzie można przeskakiwać całe strony listy, a szybkie wpisanie numeru kanału przeniesie bezpośrednio do wybranej pozycji.

Funkcja picture-in-picture

Kolejna nowa funkcja sprawi, że nie trzeba już będzie przerywać oglądania, żeby sprawdzić, co leci na innych kanałach lub poznać szczegóły nadchodzącego programu. Dzięki funkcji picture-in-picture, obok oglądanego programu pojawia się małe okno z ofertą telewizyjną. To wygodne rozwiązanie, które pozwala zachować ciągłość seansu i łatwiej wybierać interesujące treści dla całej rodziny.

Profile użytkowników

Każdy domownik może teraz stworzyć własny profil – z indywidualną listą ulubionych kanałów, historią oglądania, nagraniami i przypomnieniami. Dostępny jest także profil dziecięcy z filtrem treści odpowiednim dla najmłodszych widzów (0–7 lat), który gwarantuje bezpieczny dostęp do odpowiednich programów.

Można utworzyć nawet 5 różnych profili, które łatwo edytować – zmieniając nazwę czy awatar. Wyjątkiem jest profil domyślny – zawsze aktywny jako główny i nieusuwalny.

Szybkie skróty na pilocie