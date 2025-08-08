Wiadomości

Play wprowadza nowe oprogramowanie dekoderów Play Box TV

Play wprowadził nowe oprogramowanie dla dekoderów Play Box TV. Najnowsza aktualizacja (wersja 3.7.3) przynosi szereg usprawnień, które pozwolą klientom jeszcze wygodniej zarządzać ulubionymi kanałami i programami.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:54
3
Pierwsze usprawnienie ma zapewnić większą czytelność i prostszą nawigację. Program TV stał się bardziej przejrzysty – na jednej stronie wyświetlanych jest mniej kanałów i programów, co ułatwia znalezienie tego, co użytkownik będzie chciał obejrzeć. Dodatkowo znaczniki czasowe pojawiają się co 30 minut, a ciemniejsze, statyczne tło zwiększa komfort oglądania – zwłaszcza wieczorem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowe oprogramowanie ułatwia także nawigację na dużych listach kanałów. Dzięki przyciskom P+ i P- na pilocie będzie można przeskakiwać całe strony listy, a szybkie wpisanie numeru kanału przeniesie bezpośrednio do wybranej pozycji.

Funkcja picture-in-picture

Kolejna nowa funkcja sprawi, że nie trzeba już będzie przerywać oglądania, żeby sprawdzić, co leci na innych kanałach lub poznać szczegóły nadchodzącego programu. Dzięki funkcji picture-in-picture, obok oglądanego programu pojawia się małe okno z ofertą telewizyjną. To wygodne rozwiązanie, które pozwala zachować ciągłość seansu i łatwiej wybierać interesujące treści dla całej rodziny.

Profile użytkowników

Każdy domownik może teraz stworzyć własny profil – z indywidualną listą ulubionych kanałów, historią oglądania, nagraniami i przypomnieniami. Dostępny jest także profil dziecięcy z filtrem treści odpowiednim dla najmłodszych widzów (0–7 lat), który gwarantuje bezpieczny dostęp do odpowiednich programów.

Można utworzyć nawet 5 różnych profili, które łatwo edytować – zmieniając nazwę czy awatar. Wyjątkiem jest profil domyślny – zawsze aktywny jako główny i nieusuwalny.

Szybkie skróty na pilocie

Przyciski ABCD na pilocie zyskały nowe funkcje – teraz można przypisać do nich swoje ulubione kanały lub aplikacje. Przejście do nich wymaga tylko jednego kliknięcia. Konfiguracja skrótów jest prosta i dostępna w sekcji Konto → Pilot.

Image
telepolis
play dekoder Play BOX TV Telewizja Play
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Play
Źródła tekstu: Play