Lidl rzucił na promocję cichy i solidny sprzęt. Taka oferta tylko dziś

Co o samym urządzeniu mówią jego dotychczasowi nabywcy? Okazuje się, że to całkiem przyzwoity sprzęt, który poleca aż 94 procent użytkowników. Chwalą nie tylko za cenę, ale za fakt, że urządzenie nie hałasuje i jest solidnie wykonane. Ponadto, jest stabilne, kiedy wykonuje swoją pracę. Silnik ma wystarczającą moc, ale pracuje cicho i to jest chyba największa zaleta tego sprzętu.

Szlifierka jest OK. Nie jest droga, ale jakość jest ok. Ma wystarczającą moc na ostrzenie siekier, noży itp. Na razie działa i dużym plusem jest serwis. Dlatego też kupuję dużo narzędzi z marki Parkside. Za każdym razem jeśli coś jest nie tak, nie ma problemu z naprawą albo zwrotem.

Jak zapewnia producent, szlifierka została wyposażona w cichy silnik indukcyjny i właśnie to docenili użytkownicy. Idealna do ostrzenia, szlifowania, usuwania zadziorów i rdzy z metalu, w tym stali. Posiada dwie tarcze szlifierskie do szlifowania grubego i drobnego. Zapewnia także mozliwość regulacji podkładek szlifierskich bez użycia jakichkolwiek narzędzi dodatkowych. Urządzenie posiada solidną metalową obudowę (waga ok. 4,65 kg).