Trump T1 jednak nie made in the USA? Ojciec będzie zawiedziony

Ten miał przede wszystkim udowodnić, że się da wyprodukować wysokiej klasy smartfon w USA i sprzedawać go na rynku w stosunkowo rozsądnej cenie. Czyli zrobić dokładnie to, czego ojciec właściciela firmy, czyli Donald Trump oczekuje od pozostałych producentów z USA. I tu zaczynają się schody.

Trump T1 Phone jednak nie z USA? To dyskusyjne

Otóż strona internetowa Trump Mobile podkreślała na każdym kroku, że model T1 będzie produkowany w USA poprzez stwierdzenie made in the USA w opisie produkty. Podkreślała to bardzo dobre określenie, ponieważ już tego nie robi. Wszystkie wzmianki na ten temat zostały po cichu usunięte i zastąpione dość lakonicznym stwierdzeniem, że smartfon będzie miał amerykański design .

Ciekawe jest również to, że w opisie smartfona na stronie pewnej zmianie uległy jego kluczowe parametry. Okazuje się, że deklarowana przekątna ekranu zmalała z 6,8-cala na 6,25-cala . Jest to dość zaskakujące, ponieważ rozmiar urządzenia ma kluczowe znaczenie dla projektu całej płyty głównej .

Mimo to informacja ta nie pojawiła się na stronie produktu, co budzi poważne wątpliwości co do wiarygodności tej deklaracji.