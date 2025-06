Wydano ostrzeżenie. Teleporady to zagrożenie zdrowia i życia

A to dlatego, że mogą one bardziej zaszkodzić, niż pomóc. Oczywiście nie nam, a naszym czworonożnym podopiecznym. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna wydała oświadczenie, w którym podkreśla, że korzystanie z platform internetowych, lub połączeń głosowych w celu diagnostyki, lub leczenia zwierząt narusza obowiązujące normy prawne .

Teleporady dla zwierząt to zagrożenie

I chociaż kwestie prawne i biurokracja na wielu właścicielach zwierząt mogą nie robić większego wrażenia, tak przecież zdrowie naszych pupili jest najważniejsze . Dlatego o wiele lepiej udać się z nimi do weterynarza osobiście, niż korzystać z tego typu usług.

Jeśli więc masz zwierzaka, to lepiej go wsadzić do takiego plecaka i zabrać na leczenie, niż podejmować wideopołączenie.