Play? UOKiK odradza, mogą oszukiwać na pakietach

Opłata za utrzymanie numeru? Niech ktoś puknie się w głowę

W ofertach „Play na Kartę OdNowa” oraz „Play na Kartę 3.0" Play zaczął pobierać dodatkowe 5 zł za utrzymanie numeru . Nowa opłata naliczana jest konsumentom, którzy nie wykonają w miesięcznym cyklu rozliczeniowym aktywności zdefiniowanych przez spółkę. W praktyce oznacza to, że mogą nią być obciążeni w każdym miesiącu, nawet jeżeli korzystają z zakupionych pakietów lub usług albo odbierają połączenia.

Co przy tym istotne, nowa opłata została wprowadzona do umowy jednostronnie, pomimo braku podstawy ustawowej czy klauzuli upoważniającej spółkę do wprowadzania takich zmian i może stanowić naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.