Play tnie ceny. Te smartfony kupisz nawet o połowę taniej

Smartfony za pół ceny

W Play ruszyła wakacyjna promocja, która może skusić niejednego użytkownika smartfonu. Klienci przenoszący numer do fioletowej sieci mogą teraz kupić wybrane modele Samsunga, Motoroli i Xiaomi w bardzo atrakcyjnych cenach – nawet o połowę taniej . Wystarczy wybrać abonament Play L lub HOMEBOX na 24 miesiące.

Tańsze smartfony to nie wszystko

To jednak nie koniec bonusów. W abonamentach PLAY L i HOMEBOX można zyskać Internet 5G bez limitu, (w Play L przez 12 miesięcy, w HOMEBOX przez 24), nielimitowane rozmowy i SMS-y oraz dostęp do telewizji w aplikacji PLAY NOW. W ramach oferty HOMEBOX klienci mogą skorzystać także z dodatkowej karty z Internetem bezprzewodowym 300 GB.