Donald Tusk zabrał głos w sprawie cen energii. Oto co nas czeka

Podjęliśmy decyzję, że indywidualny odbiorca energii elektrycznej może spać spokojnie. Mroziliśmy ceny energii do września. Teraz podjęliśmy decyzję, że spokojnie do końca roku możemy mrozić ceny.

Zamrożenie cen energii elektrycznej

Nie oznacza to jednak, że faktury nie będą wyższe. Pamiętajmy, że do ich wysokości liczą się także inne opłaty, niż sama cena zużytej energii. Natomiast od 1 lipca do rachunków doliczana jest opłata mocowa o wysokości nawet 16,01 zł miesięcznie, co przy dwumiesięcznym cyklu rozliczania daje nawet do 32,02 zł dodatkowo do każdej faktury.