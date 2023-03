InPost zaliczył rekordowy rok. 41% przychodów przyszło z zagranicy

Grupa InPost zakończyła 2022 rok z rekordowymi przychodami, o niemal 54% wyższymi niż rok wcześniej. To zasługa między innymi obsłużenia o 44% większego wolumenu przesyłek. W minionym roku niemal 41% przychodów InPost osiągnął na zagranicznych rynkach.

W 2022 roku Grupa InPost dynamicznie kontynuowała ekspansję, rosnąc powyżej rynku w każdym kluczowym kraju, w którym jest obecna. Pomyślny rozwój firmy oraz wzrost wolumenów wyprzedzający rynkowe tempo, mimo trudnych warunków w sektorze e-commerce, potwierdza efektywność modelu biznesowego i jego odporność na wymagające otoczenie makroekonomiczne. W Polsce Grupa InPost utrzymuje niekwestionowaną pozycję lidera, systematycznie umacniając swoją pozycję rynkową. Tymczasem na rynkach międzynarodowych, Grupa skupia się na rozwoju własnej sieci, kreowaniu świadomości marki oraz podnoszeniu jakości oferowanych usług. Międzynarodowa ekspansja Grupy InPost w 2022 roku stanowi ważny etap w kreowaniu autentycznie paneuropejskiej marki. W 2023 roku InPost będzie konsekwentnie realizować strategię zrównoważonego rozwoju Grupy, dążąc do przeobrażenia rynku logistyki e-commerce w całej Europie.

– powiedział Rafał Brzoska, prezes zarządu InPost

Kluczowe dane za 2022 rok

W 2022 roku InPost obsłużył 744,9 mln przesyłek, czyli o 44% więcej niż rok wcześniej. Grupa rozbudowała swoją sieć OOH (Out of Home – dostawy poza adres zamieszkania) o 29% rok do roku, do 54059. Liczba Paczkomatów urosła o 37%, do 27939 sztuk.

Przychody Grupy InPost osiągnęły w minionym roku kwotę 7,079 mld zł, o 53,8% wyższą niż w 2021 roku. 40,7% stanowiły przychody z rynków międzynarodowych (25,0% w 2021 roku). Skorygowana EBITDA w wysokości to z kolei 1,961 mld zł (+20,6% r/r).

InPost chwali się, że odnotował imponujący wzrost na każdym z kluczowych rynków:

W 2022 roku w Polsce udział wolumenowy InPost w rynku przesyłek e-commerce wzrósł do 43%, wolumen obsłużonych paczek osiągnął rekordowe 508,4 miliona (+20% r/r). Przychody w 2022 roku wyniosły 4,2 mld zł (+21,6% r/r), a skorygowana EBITDA 1,8 mld zł (+14,3% r/r), pomimo bardzo trudnego otoczenia rynkowego i presji inflacyjnej. Na koniec roku spółka posiadała sieć 19306 urządzeń Paczkomat (+17% r/r).

W ramach Mondial Relay, Grupa Inpost obsłużyła 213,2 miliona paczek (+21,21% rok do roku). Przychody Mondial Relay w 2022 roku wzrosły do 2,7 mld zł (+17,4%), na koniec roku w ramach Mondial Relay funkcjonowały 2564 Paczkomatów (+2251 urządzeń w stosunku do końca 2021 roku) oraz 19446 punktów PUDO (+10%).

W Wielkiej Brytanii popyt na usługi świadczone poprzez Paczkomaty InPost przekroczył oczekiwania. Wolumen obsłużonych paczek wzrósł o 151% rok do roku, osiągając poziom 20,5 mln. Na koniec 2022 roku w Wielkiej Brytanii funkcjonowało 4835 Paczkomatów (+53% rok do roku).

Plany na 2023 rok

W tym roku Grupa InPost zamierza się skupić na dalszym rozwijaniu swojej obecności na rynkach międzynarodowych, czerpiąc z doświadczenia zdobytego na polskim rynku. W pierwszych miesiącach zaobserwowano u nas spowolnienie rynku e-commerce, dlatego InPost spodziewa się jednocyfrowego wzrostu wolumenów rynkowych. Tak jak w latach poprzednich, celem spółki jest osiągniecie wzrostu liczby obsłużonych przesyłek powyżej dynamiki rynkowej i zwiększenie udziału w rynku. Dodatkowo, Grupa spodziewa się utrzymania silnej presji kosztowej, jednak wprowadzone na przełomie 2022 i 2023 zmiany cen, wraz z oczekiwanym wzrostem wolumenu, powinny wpłynąć na wzrost skorygowanej marży EBITDA w ujęciu rocznym.

We Francji InPost chce się skupić się na poprawie efektywności operacyjnej i zwiększeniu udziału w rynku B2C. Biorąc pod uwagę utrzymującą się słabość popytu konsumenckiego, spółka prognozuje jednocyfrowy wzrost wolumenu rynku e-commerce w 2023 roku. InPost oczekuje również dalszego wzrostu wolumenów Mondial Relay, przekraczającego parametry wzrostu rynkowego. Jeżeli chodzi o rentowność, spodziewany jest stopniowy wzrost marży EBITDA.

W Wielkiej Brytanii priorytetem Grupy InPost na 2023 rok będzie rozwiązanie ograniczeń w obszarze operacji logistycznych, co przełoży się na poprawę jakości i niezawodności świadczonych usług. Ma to umożliwić budowanie zaangażowania wśród konsumentów i sprzedawców, zwiększenie udziału spółki w segmencie B2C, a w konsekwencji poprawę marż w perspektywie średnio- i długoterminowej. InPost oczekuje osiągnięcia progu rentowności na poziomie skorygowanej EBITDA w Wielkiej Brytanii w końcówce roku 2023 oraz osiągnięcia zyskowności prowadzonej działalności na rynku brytyjskim w całym 2024 roku.

Grupa InPost zakłada, że wydatki inwestycyjne w 2023 roku wyniosą 1,1 - 1,2 mld zł, z czego większość zostanie przeznaczona na rozwój na rynkach międzynarodowych. Biorąc pod uwagę wysoką zdolność do generowania wolnych środków pieniężnych w Polsce, przy takim poziomie nakładów inwestycyjnych, spółka powinna wygenerować dodatnie przepływy finansowe w całym 2023 roku, poprawiając tym samym wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA na koniec roku.

W 2023 roku prognozowany udział przychodów z zagranicznych rynków w całkowitych przychodach Grupy Inpost ma nadal być niższy niż 50%. W przyszłym roku może się to jednak zmienić.

Zobacz: InPost podbija Europę. Brytyjczycy zasmakują polskich luksusów

Zobacz: Paczkomaty InPost znikają. Ruszył demontaż

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com

Źródło tekstu: InPost