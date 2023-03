InPost podbija Europę. Brytyjczycy zasmakują polskich luksusów

Paczkomaty InPost już od wielu lat ułatwiają życie Polakom. Nie trzeba całego dnia czekać w domu na kuriera, który dotrze, albo i nie. Korzystanie z usług InPostu jest szczególnie wygodne w przypadku małych przesyłek. Wystarczy skierować je do pobliskiego paczkomatu i odebrać w dogodnym momencie.

Sukces InPostu w Polsce pozwolił spółce na ekspansję do innych krajów Europy. Z usług polskiej firmy logistycznej mogą korzystać chociażby francuzi, włosi i brytyjczycy. Właśnie InPost pochwalił się, że udało im się postawić Paczkomat numer 5000 w Wielkiej Brytanii. Dla porównania w Polsce jest ich około 30 tysięcy.

Jak donosi InPost, już teraz niemal połowa mieszkańców Londynu, Birmingham i Manchesteru mieszka w promieniu siedmiu minut spacerem od najbliższego urządzenia Paczkomat. Co ciekawe, zainteresowanie usługami polskiego przewoźnika jest tak duże, że ten musiał zdecydować się na ograniczenie dostępności swoich usług z powodu obaw o przepustowość partnera logistycznego.

– Jesteśmy niezwykle dumni z zainstalowania naszego 5 000-ego urządzenia Paczkomat InPost®. Jest to przełomowy moment nie tylko w rozwoju InPost w Wielkiej Brytanii, ale także w całej Europie. Jest to również ważny krok na drodze do zmiany przyzwyczajeń i sposobu myślenia Brytyjczyków w zakresie wyboru formy dostawy. Wygodne i bezproblemowe korzystanie z naszych urządzeń oraz możliwości odbioru i nadania paczki o dowolnej porze, jak również fakt, że dostawa przez Paczkomat® jest najbardziej ekologicznym sposobem dostawy sprawia, że Brytyjczycy, tak jak Polacy, darzą nasze usługi coraz większą sympatią. Nie bez znaczenia dla ich rosnącej popularności ma również lokalizacja naszych maszyn – można je bowiem znaleźć w miejscach, takich jak stacje kolejowe, benzynowe i supermarkety, co dodatkowo zwiększa wygodę z ich korzystania. Niezależnie od tego, czy klienci dojeżdżają do pracy, wybierają się na kolację z przyjaciółmi, czy też wracają z siłowni, mogą odebrać swoją paczkę w czasie i miejscu, które im odpowiada.