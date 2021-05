Facebook: czy to koniec giganta? Liczba pobrań aplikacji drastycznie spadła

Facebooka w maju pobrało 4 miliony użytkowników mniej niż przed rokiem. Czyżby społecznościowy gigant miał kłopoty?

Facebook ma sporo powodów do zmartwień. Społecznościowy gigant znalazł się w ostatnich miesiącach w ogniu krytyki w związku ze zmianą polityki prywatności WhatsAppa, nowe funkcje ochrony przed śledzeniem w iOS 14.5 stanowią poważny cios dla modelu biznesowego platformy, a jeszcze gdzieś na horyzoncie majaczy widmo rosnącej popularności TikToka. Wygląda na to, że do długiej listy problemów trzeba dopisać jeszcze jeden, być może poważniejszy niż cała reszta: portal Marka Zuckerberga traci użytkowników.

Facebook - 4 miliony pobrań mniej niż przed rokiem

Według raportu firmy AppFigures, w kwietniu tego roku aplikacja mobilna Facebooka została pobrana ze sklepów App Store i Google Play 11 milionów razy. Imponująca liczba, prawda? No właśnie niekoniecznie - nie dalej jak w maju 2020 roku liczba ta sięgała 15 milionów. To spadek o 23 procent na przestrzeni 12 miesięcy.

Tak drastyczny spadek sugeruje jedno: użytkownicy odwracają się od Facebooka i szukają innych alternatyw. W raporcie AppFigures jako głównego winowajcę takiego stanu rzeczy wskazano wspomnianego już wcześniej TikToka. Co jednak powinno być dla właścicieli portalu bardziej niepokojące, obecny trend utrzymuje się od wielu miesięcy i nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja miała się w najbliższym czasie poprawić.

Czyżbyśmy w takim razie obserwowali początek końca Facebooka? Wydaje się, że na tak odważne tezy jest jeszcze trochę za wcześnie. Nie zmienia to faktu, że wyraźny trend spadkowy powinien dać Markowi Zuckerbergowi i spółce do myślenia. Historia uczy w końcu, że nawet w branży technologicznej nikt nie jest zbyt duży, by upaść. Zwłaszcza w branży technologicznej.

Źródło zdjęć: AppFigures, Unsplash

Źródło tekstu: AppFigures, własne