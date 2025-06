AOC zaskakuje. Nadciągają trzy bardzo szybkie i tanie monitory

Sugerowane ceny w Polsce zaczynają się od 979 złotych

AOC Q25G4SR to propozycja 24,5-calowa, która korzysta z matrycy Fast IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 px oraz częstotliwości odświeżania do 300 Hz . Dopełnia to deklarowany czas reakcji 1 ms (GtG), kontrast 1000:1 oraz typowa jasność 400 cd/m 2 .

AOC Q27G4ZR i Q27G42ZE to monitory 27-calowe, które korzystają z matrycy w tej samej technologii oraz rozdzielczości. Mamy tutaj jednak do czynienia z niższą częstotliwością odświeżenia - bazowo do 240 Hz i do 260 Hz w trybie OC. Ostatni z wymienionych posiada również niższą jasność, do 300 cd/m2.