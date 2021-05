Facebook próbuje wystraszyć użytkowników, by móc ich śledzić

Facebook spróbował nowej taktyki, która ma na celu przekonać użytkowników do zgody na śledzenie. Nowym pomysłem jest strach.

Facebook i Apple już wcześniej miały bardzo chłodne stosunki. Zakaz śledzenia, który wszedł w życie w nowej wersji systemu operacyjnego iOS sprawił, że Facebook już ostatecznie zawył z wściekłości. Firma Marka Zuckerberga zarabia bowiem przede wszystkim na spersonalizowanych reklamach. Facebook rozpętał całą medialną ofensywę przeciwko Apple'owi i złożył skargi gdzie tylko się da. Następnym krokiem był plan przekupienia użytkowników, by ci zgodzili się na śledzenie przez aplikację. Apple ogłosił jednak, że za próbę przekupienia użytkowników aplikacja po prostu pożegna się ze sklepem Apple App Store.

Nie oznacza to jednak wcale, że Facebook złożył broń. Władze firmy przypomniały sobie, że zgodnie z wynikami badań najskuteczniejszym argumentem, który przekonałby użytkowników do takiej zgody jest wizja... płacenia za Facebooka. Nowa taktyka zakłada zatem zastraszenie. Facebook wprost dziękuje za utrzymywanie Facebooka i Instagramu darmowymi. To niezbyt delikatna sugestia, że w przypadku braku zgody na śledzenie, aplikacje już darmowe nie będą.



