Facebook atakuje Apple'a przy użyciu... nieprawdziwych danych

Facebook rozpoczął kolejne działania przeciwko zmianom w iOS, które zwiększają prywatność użytkowników. Tym razem pretekstem jest ochrona małych firm. Niestety odbywa się to przy użyciu nie do końca prawdziwych danych.

Apple i Facebook od dawna były w chłodnych stosunkach, jednak teraz ich konflikt powoli przekształca się w prawdziwą wojnę. Powodem jest zapowiedziana zmiana w systemie iOS, która zabroni śledzenia aktywności użytkowników. Facebook dosłownie żyje ze spersonalizowanych reklam. Przychody z tego tytułu sięgnęły w ostatnim kwartale 85 miliardów dolarów. Firma Marka Zuckerberga straszy, że mogą one spaść aż o 50% po wprowadzeniu nowej polityki Apple'a.

Jednocześnie Facebook ubrał się w szaty obrońcy małych firm i zaczął twierdzić, że Apple głównie zaszkodzi właśnie im. Portal zaczął przytaczać informacje mówiące, że efektywność reklam małych firm spadnie o 60%, a podczas ostatnich wydarzeń aż o 44% wzrosła liczba spersonalizowanych reklam wydawanych przez małe firmy. Niestety dla Facebooka, te dane przejrzeli specjaliści z Harvard Business Review. Stwierdzili oni, że dane Facebooka są wyolbrzymione, nieprawdziwe i służą dezinformacji. Okazało się, że informacje o 60% w ogóle nie są danymi o bezpośrednim związku reklam ze sprzedażą. Owszem, sytuacja na świecie przyczyniła się do zwiększenia wydatków na spersonalizowane reklamy, ale największy wzrost był w sektorze telekomunikacji i technologii, gdzie wyniósł on 34%, a nie 44%. Nie trzeba też dodawać, że to branża tradycyjnie najbardziej chętna takim sposobom zwiększania swoich przychodów.

Źródło tekstu: harbvard business review via appleinsider