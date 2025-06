Kupili grę, a teraz stracą do niej dostęp. Epic ma poważny problem

Gry co jakiś czas znikają ze sklepów cyfrowych. Powody są różne, chociaż zwykle kręcą się wokół kwestii prawnych. Jednak nawet kiedy nie można ich już kupić, to wciąż osoby, które za nią zapłaciły, mają do niej dostęp. Przypadek gry Dark and Darker jest jednak zupełnie inny.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dark and Darker znika z kont właścicieli

Tytuł ten był elementem istnej batalii sądowej o prawa. Nic więc dziwnego, że zniknął on ze sklepu Epic, co miało miejsce jeszcze 5 marca. Problem w tym, że gra zniknie także z kont użytkowników, także tych, którzy za nią zapłacili. Stanie się to 1 listopada bieżącego roku.

Epic podkreśla, że ruch ten jest spowodowany decyzją Koreańskiego sądu. Pocieszeniem jest to, że ci, którzy zapłacili za grę, dostaną zwrot pieniędzy. Jednak ten nie obejmuje waluty premium, która także jest w niej dostępna.

Oczywiście jest to wizerunkowy strzał w kolano Epica. Pokazuje to klientom firmy, że ich gry tak naprawdę nie należą do nich. I chociaż każdy zorientowany w tym, jak działają tego typu sklepy, doskonale o tym wie, to czym innym jest wiedza a czym innym przekonanie się o tym w praktyce.