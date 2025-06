Granice znikają z eteru. Ukraina dołączy do unijnego roamingu

Wszystko zaczęło się od prostego, ludzkiego gestu. W kwietniu 2022 roku, tuż po rosyjskiej inwazji, operatorzy z UE i Ukrainy wspólnie ustalili, że pomogą uchodźcom. Dzięki tej dobrowolnej umowie ponad 4 miliony osób uciekających przed wojną mogły tanio dzwonić i korzystać z Internetu za granicą. Było to jednak tylko tymczasowe rozwiązanie.

Ukraina bliżej unijnego rynku telekomunikacyjnego

Kilka miesięcy później, w czerwcu 2022 roku, Ukraina oficjalnie zgłosiła chęć dołączenia na stałe do unijnej strefy roamingowej. Pomysł poparła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Warunkiem było dostosowanie ukraińskich przepisów do unijnych. Ukraina to zrobiła i otworzyła drogę do kolejnego kroku.

Komisja Europejska zaproponowała, żeby od 1 stycznia 2026 roku Ukraina została objęta programem „Roam like at Home”. Co to oznacza? Ukraińcy podróżujący po krajach Unii będą płacić za rozmowy, SMS-y i dane mobilne tyle samo, co u siebie. I odwrotnie – Europejczycy w Ukrainie także unikną dodatkowych opłat.

Chcemy, aby obywatele Ukrainy pozostawali w kontakcie ze swoimi bliskimi w całej UE, a także w swoim kraju ojczystym. Dlatego proponujemy, aby Ukraina dołączyła do naszej roamingowej rodziny. Po raz kolejny potwierdzamy nasze nieustające zobowiązanie do wspierania Ukrainy i jej obywateli. Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej

Robimy dziś kluczowy krok w kierunku przystąpienia Ukrainy do unijnego obszaru roamingu. Dla Ukraińców w całej Europie pozostanie w kontakcie z domem, przyjaciółmi i rodziną może oznaczać krótką chwilę ulgi. Stoimy ramię w ramię z Ukrainą na każdym kroku. Henna Virkkunen, wiceprezes wykonawcza ds. suwerenności, bezpieczeństwa i demokracji technologicznej

Nowe zasady to nie tylko niższe rachunki. Mają też gwarantować taką samą jakość połączeń i szybkość Internetu, jak w kraju macierzystym. Do tego darmowy dostęp do numerów alarmowych. To pierwszy raz, gdy Unia rozszerza zasady wspólnego rynku telekomunikacyjnego na kraj spoza UE czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Liechtenstein).

Co dalej i kiedy to zadziała?

Zanim nowe przepisy wejdą w życie, obecna tymczasowa umowa między operatorami zostanie przedłużona do końca 2025 roku. Dzięki temu nie będzie przerwy w dostępie do tanich połączeń.