Raport Ericsson: ruch danych mobilnych potroi się do 2030 roku

Według najnowszego raportu Ericsson Mobility, globalny ruch danych mobilnych ma się potroić do końca 2030 roku, pomimo spadku tempa wzrostu w 2024 roku (21% r/r).

Zgodnie z najnowszym raportem Ericsson Mobility z listopada 2024 roku, globalny ruch danych mobilnych ma niemal potroić się do 2030 roku, mimo że tempo wzrostu w najbliższych latach nieco zwolni. Raport przewiduje, że do końca tej dekady sieci 5G, w szczególności te oparte na technologii Standalone (5G SA) oraz 5G Advanced, będą stanowić kluczowy obszar innowacji i inwestycji dla dostawców usług komunikacyjnych (CSP). Tak znaczący wzrost będzie wynikał z rosnącego zapotrzebowania na bardziej zaawansowane usługi oparte na wartości, a nie jedynie na wolumenie danych.

Wzrost znaczenia sieci 5G SA i 5G Advanced

Jednym z najważniejszych wniosków z raportu jest przewidywanie, że do 2030 roku około 60% z 6,3 miliarda subskrypcji 5G będzie stanowić subskrypcje technologii 5G Standalone. Przewiduje się również, że do końca tej dekady sieci 5G będą odpowiedzialne za około 80% globalnego ruchu danych mobilnych, w porównaniu do 34% w 2024 roku. Wdrożenie 5G Standalone, które pozwala na pełne wykorzystanie potencjału sieci 5G, staje się kluczowe dla osiągnięcia tych ambitnych celów.

Technologie 5G Standalone oraz zaawansowane sieci programowalne otwierają przed dostawcami usług komunikacyjnych nowe możliwości tworzenia atrakcyjnej oferty dla klientów. Dzięki nim mogą oni oferować nieprzerwaną i zaawansowaną łączność tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

– powiedział Martin Mellor, szef Ericsson w Polsce

Przewidywany rozwój FWA i sztucznej inteligencji

Wraz z rozwojem sieci 5G rośnie także popularność usług Fixed Wireless Access (FWA), które stanowią drugą, po szerokopasmowym Internecie mobilnym, najważniejszą aplikację 5G. FWA zyskuje na popularności na całym świecie, a usługi oparte na prędkości pobierania i wysyłania danych podobne do ofert światłowodowych oferowane przez dostawców usług wzrosły w ciągu ostatniego roku o 13%. W Europie Zachodniej zauważalny jest dynamiczny wzrost usług FWA – aż 52% dostawców usług komunikacyjnych w tym regionie oferuje takie usługi, w porównaniu do 32% rok temu.

Do końca 2030 roku aż 80% z prognozowanych 350 milionów połączeń FWA na świecie ma być realizowanych dzięki sieciom 5G. Przewidywana jest również silna korelacja między rozwojem sztucznej inteligencji, w tym aplikacji generatywnej AI, a ruchem danych w sieciach mobilnych. Wzrost liczby urządzeń korzystających z AI, w tym smartfonów, laptopów, zegarków oraz produktów FWA, ma znacząco wpłynąć na zapotrzebowanie na pasmo, napędzając dalszy rozwój ruchu mobilnego.

5G na czołowej pozycji w subskrypcjach mobilnych

Zgodnie z prognozami Ericssona, do końca 2024 roku liczba globalnych subskrypcji 5G ma osiągnąć prawie 2,3 miliarda, co stanowi 25% wszystkich subskrypcji mobilnych na świecie. Co ważne, liczba subskrypcji 5G ma przewyższyć liczbę subskrypcji 4G na całym świecie już w 2027 roku. Wskazuje to na rosnącą dominację technologii 5G na rynku. Tak dynamiczny rozwój usług 5G wpłynie na kolejne innowacje, w tym pierwsze wdrożenia sieci 6G, które mają pojawić się około 2030 roku. Będą one rozwijać i skalować możliwości 5G Standalone oraz 5G Advanced.

Przykłady działań w branży

Raport Ericssona zawiera również studia przypadków ilustrujące, jak dostawcy usług komunikacyjnych zaczynają wdrażać nowe technologie. Na przykład, T-Mobile w Stanach Zjednoczonych rozwija segmentację sieci od fazy pilotażowej do rzeczywistych zastosowań, a firma Elisa w Finlandii oferuje usługi premium Fixed Wireless Access z wykorzystaniem sieci 5G SA. Z kolei stc z Arabii Saudyjskiej wdraża strategię wykorzystania wielu nośników New Radio (NR) w celu optymalizacji wydajności.

Więcej informacji można znaleźć w listopadowym raporcie Ericsson Mobility.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Ericsson