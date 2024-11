T-Mobile mocno przyspiesza. Lepszy zasięg i nowe miasta z 5G

Ostatnie dni były dla T-Mobile bardzo pracowite, a operator może się pochwalić udaną rozbudową zasięgu 5G w paśmie C. Z usługi 5G Bardziej mogą korzystać mieszkańcy trzech nowych miast i jednej wsi.

T-Mobile co tydzień raportuje postępy w rozbudowie 5G w paśmie C, czyli 5G Bardziej o prędkości ponad 1 Gb/s. Prace prowadzone dotąd w listopadzie nie były zbyt intensywne, a każdy z poprzednich tygodni przynosił mniej niż 10 stacji bazowych, na których operator uruchomiał 5G w paśmie C.

Ostatnie dni przyniosły jednak duże postępy w rozbudowie sieci 5G. Od zeszłej środy T-Mobile uruchomił szybki internet mobilny na 40 nowych stacjach bazowych. Dzięki tym działaniom lepszy zasięg 5G powinni zauważyć klienci magentowej sieci w Kutnie, Nowym Sączu, Gnieźnie i Zabrzu.

Rozbudowa 5G Bardziej zaowocowała także włączeniem nowego standardu w trzech kolejnych miastach oraz jednej wsi. Są to: Pułtusk, Pruszków, Ozorków i Chodków.

Z tego, co podaje T-Mobile, wynika, że w listopadzie 5G bardziej ruszyło na 64 stacjach bazowych. Łączna liczba obiektów w tym standardzie to 3107.

5G Bardziej, czyli magentowe 5G w paśmie C (3,7-3,8 GHz), gwarantuje dostęp do internetu mobilnego z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania. Z oferty mogą korzystać klienci wszystkich ofert T-Mobile.

