T-Mobile, Pezet i Małgorzata Walewska nagrali wpadający w ucho hit

T-Mobile promuje swoją akcję „Stare telefony działają cuda”. To już kolejna odsłona, ale tym razem operator poszedł o krok dalej. Z inicjatywy T-Mobile Małgorzata Walewska i Pezet nagrali wpadający w ucho utwór, który ma szansę przebój.

Kilka dni temu T-Mobile ogłosił kolejną odsłonę akcji „Stare telefony działają cuda”, która wspiera inicjatywę Szlachetnej Paczki. Dzięki zebranym starym telefonom, przeznaczonym do recyklingu operator przekaże nawet 1 mln złotych dla najbardziej potrzebujących.

Małgorzata Walewska i Pezet dla Szlachetnej Paczki

Akcja doczekała się już kolejnej odsłony, ale tym razem T-Mobile zdecydował się na wyjątkową promocję. Do stworzenia utworu promującego akcję „Stare telefony działają cuda” zostali zaproszeni: diwa polskiej sceny operowej, mezzosopranistka Małgorzata Walewska, raper Pezet oraz kompozytor Łukasz „Luxon” Dowgiałło.

Utwór „Wszyscy to my” szybko wpada w ucho i ma cechu potencjalnego hitu. W nagraniu operator zachęca w niej do oddania starego, nieużywanego telefonu do recyklingu w jednym ze swoich sklepów w całej Polsce.

Nigdy nie bałam się wycieczek do innych gatunków muzycznych, dlatego ucieszyła mnie propozycja nagrania piosenki z raperem. Pezeta poznałam w studiu dźwiękowym i od razu wzięliśmy się do pracy. Bardzo szybko znaleźliśmy wspólny język i to jego tekst był dla mnie inspiracją do napisania refrenu. Na tyle zaintrygował mnie ten człowiek w kapturze, że chciałam posłuchać, o czym rapuje. Weszłam na jego kanał i spędziłam z nim cały wieczór

– mówi Małgorzata Walewska.

W ramach promocji akcji powstał trzyminutowy teledysk (reżyserii podjął się Daniel Jaroszek), zatytułowany „Wszyscy to my”, który ma premierę właśnie dziś, 26 listopada. Można go obejrzeć na kanale YouTube Koka Beats lub na Szlachetna Paczka.

Utwór będzie można usłyszeć na wszystkich platformach streamingowych, w tym: Spotify, Tidal czy YouTube.

Utwór „Wszyscy to my” w skrócie opowiada o barierach. O barierach, które człowiek napotyka każdego dnia. Kampania jest świąteczna, więc dodałem do tego kawałek swojej historii o tym, że święta nie zawsze i nie dla wszystkich są miłe i kolorowe, dlatego warto pomagać

– dodaje Pezet.

Jak wyjaśnia T-Mobile, przesłanie akcji „Stare telefony działają cuda” zostało zbudowane wokół tematyki przełamywania barier. Pomimo wielu różnic: przekonań, miejsca zamieszkania czy wieku jest rzecz, która potrafi zjednoczyć wszystkich. Jest to wspólne czynienie dobra.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: T-Mobile