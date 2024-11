T-Mobile chce zebrać 50 tys. starych telefonów. Jest w tym głębszy sens

T-Mobile zamierza zebrać nawet 50 tysięcy starych telefonów. Im więcej uda mu się zgromadzić, tym większą kwotą zasili charytatywną inicjatywę Szlachetna Paczka.

Podobne akcje charytatywne są już stałym punktem programu w działaniach T-Mobile. O poprzedniej, takiej samej zbiórce pod hasłem „Stare telefony działają cuda” operator informował w kwietniu, a teraz wystartował z kolejną edycją.

T-Mobile zbiera stare telefony, które nie nadają się już do użytku i nie można ich nawet sprzedać. Wciąż jednak mają pewną wartość – po oddaniu do recyklingu będzie można odzyskać z nich cenne metale i inne surowce, które trafią do ponownego wykorzystania. Dzięki takiej akcji zmniejsza się potrzeba wydobycia nowych zasobów, a jednocześnie zyskuje na tym środowisko.

Cel T-Mobile: 50 tysięcy starych telefonów

Telefony można oddawać w salonach T-Mobile, a im więcej uda się ich zebrać, tym większą kwotę operator przeznaczy na inicjatywę Szlachetna Paczka stowarzyszenia Wiosna.

T-Mobile deklaruje, że do 31 stycznia 2025 r. przekaże na Szlachetną Paczkę kwotę 700 tysięcy złotych. Akcja będzie jednak trwała dalej – jeżeli do 30 czerwca 2025 r. T-Mobile uda się zebrać 30 tysięcy starych telefonów, do Szlachetniej Paczki trafi jeszcze 100 tys. zł. Gdy natomiast w pojemnikach na stare urządzenia do recyklingu znajdzie się 50 tys. starych telefonów, T-Mobile przekaże 200 tys. zł. W tym przypadku czas trwania akcji jest podobny – do 30 czerwca przyszłego roku.

Uczestnikami akcji T-Mobile mogą być wszyscy chętni, nie tylko klienci operatora. Jeżeli w waszych szufladach zalegają stare, niedziałające telefony, których nie da się już ożywić, ani sprzedać, to nie pozostaje nic, tylko udać się do salonu T-Mobile. Oddawany telefon nie musi być sprawny, ale nie może być zniszczony – np. połamany. Powinien być dostarczony bez pudełka i akcesoriów, bez karty SIM, a jeżeli urządzenie jeszcze działa, trzeba też usunąć z niego swoje dane.

Szlachetna Paczka od 2001 roku pomaga potrzebującym rodzinom w całym kraju. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i darczyńców co roku rodziny, które są w trudnej sytuacji, otrzymują pomoc dopasowaną do ich potrzeb.

Źródło zdjęć: Lech Okoń (Telepolis.pl)

Źródło tekstu: T-Mobile