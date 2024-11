T-Mobile zaprasza Panie na Ladies Night z Magenta Moments

T-Mobile Polska, w ramach programu lojalnościowego Magenta Moments, organizuje konkurs, w którym do wygrania jest 15 podwójnych zaproszeń na Ladies Night w Cinema City w Katowicach. To wyjątkowa okazja dla klientek sieci, by spędzić niezapomniany wieczór w kinie z przyjaciółką, siostrą czy mamą.