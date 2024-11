T-Mobile będzie ubezpieczać urządzenia Wi-Fi

Jak donosi Android Authority, T-Mobile może niebawem ruszyć z nowym pakietem ubezpieczeń dla urządzeń wyposażonych w Wi-Fi o nazwie Protection 360 HomeTech. O co tym razem chodzi?

Ubezpieczenie dla 12 kategorii urządzeń

Na liście znalazły się urządzenia smart home, streamingowe, smart TV czy akcesoria gamingowe. Co ważne, ubezpieczenie ma objąć nie tylko sprzęty podłączone do sieci T-Mobile, czy kupione w niej, ale całą domową elektronikę.

W pierwszej kolejności usługa wystartować ma w USA, niewykluczone jednak, że ten model świadczeń przewędruje po czasie też do Polski. Co warto jednak zauważyć, nie jest to nic taniego. Miesięczny abonament wynieść ma aż 25 dolarów (netto), a do tego naliczane będą dodatkowe opłaty za naprawy.

Maksymalna wartość pojedynczego roszczenia to 2000 dolarów, występuje jednak limit w wysokości 5000 dolarów rocznie. Ubezpieczenie obejmuje przypadkowe uszkodzenia, przepięcia oraz awarie mechaniczne i elektryczne, które nie są objęte gwarancją.

W zależności od typu urządzenia obejmują dopłaty serwisowe:

- akcesoria gamingowe - brak dopłat,

- urządzenia smart home i streamingowe - 29 dolarów,

- Smart TV, komputery, tablety, drukarki, aparaty cyfrowe i głośniki - 89 dolarów.

Całkiem możliwe, że ofertą zainteresują się mocno gracze, którzy zaraz po uiszczeniu pierwszej opłaty ruszą z pudłami pełnymi uszkodzonych padów do gier.

