39% uczniów i studentów jest uzależnionych od telefonu

Jak duża część młodzieży jest uzależniona od smartfonów? Okazuje się, że stety/niestety jest to 39% tej grupy.

Uzależnienie od telefonów to coś, z czego każdy zdaje sobie sprawę. Nie każdy jednak zna rozmiary tego zjawiska. Odpowiednie badania przeprowadził University College London. Niektórzy odczują ulgę, kiedy poznają wyniki. Uzależnionych jest bowiem tylko 39% uczniów i studentów. Wśród mężczyzn jest to prawie 36%, natomiast w przypadku kobiet niewiele ponad 40%. Rzesza uzależnionych największa jest (tak jak zresztą można się było spodziewać) wśród najmłodszych.

Wśród osób mających mniej niż 21 lat uzależnionych jest ponad 42%, natomiast w kategorii wiekowej 22-26 jest to ponad 34%. Wśród osób mających więcej niż 26 lat jest to 28%. Jednym z najpowszechniejszych skutków uzależnienia jest zaniedbywanie snu. Udało się też zaobserwować związek między używaniem telefonu do późna i słabym snem. Takie osoby czują się też niepewne, rozkojarzone i zaniepokojone, ilekroć są z daleka od smartfonu. Miewają też problemy z utrzymywaniem stosunków międzyludzkich bez niego. Zdarza się, że takie osoby wtedy w ogóle nie chcą ich utrzymywać w żaden inny sposób.

Zobacz: Co trzeci nastolatek uważa, że jest uzależniony od mediów społecznościowych

Zobacz: Instagram nie chce już, by Reels był gorszą podróbką TikToka

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: frontiersin