Orange podał wyniki za 3Q2025. Pomarańczowi rosną w siłę

Rekordowy przyrost klientów w usługach mobilnych

Ostatnie miesiące to prawdziwy rozkwit dla Orange w obszarze mobilnym. W trzecim kwartale do operatora dołączyło aż 108 tysięcy nowych klientów abonamentowych, a ich łączna liczba postpaidowych kart SIM przekroczyła 15 milionów. To najlepszy wynik od ponad czterech lat. Jednocześnie liczba użytkowników ofert prepaid wzrosła o 117 tysięcy, a liczba kart SIM osiągnęła niemal 4,4 miliona.​

Dalsza część tekstu pod wideo

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników za trzeci kwartał. Kontynuujemy realizację naszych celów zgodnie z priorytetami strategii Lead the Future. Dostarczanie klientom najwyższej jakości łączności i atrakcyjnych ofert jest jednym z nich. Już ponad 70% populacji mamy w zasięgu technologii 5G, a Orange Światłowód, który zaczęliśmy oferować 10 lat temu, mocno inwestując w rozwój tej technologii, dociera do 9,7 mln domów i mieszkań w kraju. Światłowód i pakiety konwergentne w dobrym tempie zyskują nowych użytkowników, pomimo dużej konkurencji, a wyjątkowo udany kwartał z najwyższym od kilku lat przyrostem liczby klientów mieliśmy w usługach mobilnych. Przyczyniła się do tego także wprowadzona niedawno nowa oferta rodzinna. Liudmila Climoc, prezes Orange Polska

Na ten sukces złożyły się wszystkie marki w portfelu operatora. Oferty dla klientów indywidualnych i biznesowych równie skutecznie przyciągają nowych użytkowników. Jednym z kluczowych czynników była wprowadzona niedawno oferta rodzinna, która trafiła w gusta polskich konsumentów.​

Światłowód i konwergencja rosną stabilnie

Także inne obszary biznesu Orange idą w dobrym kierunku. Liczba klientów Orange Światłowodu powiększyła się o 42 tysiące osób, co daje w sumie ponad 1,68 miliona użytkowników. Usługa dociera już do 9,7 miliona domów i mieszkań w całym kraju.​​

Równie dobrze radzą sobie pakiety konwergentne. W trzecim kwartale operator pozyskał 18 tysięcy nowych klientów, którzy łączą usługi stacjonarne z mobilnymi. Łącznie z takich pakietów korzysta teraz 1,84 miliona osób. Coraz więcej użytkowników decyduje się na wyższe opcje światłowodu oraz dodatkowe usługi telewizyjne i contentowe, co przekłada się na wzrost średniego przychodu na użytkownika (ARPO, szczegóły w tabeli powyżej).​

Przychody rosną we wszystkich segmentach

Trzeci kwartał przyniósł Orange Polska przychody w wysokości 3,33 miliarda złotych. To wzrost o 7,2% rok do roku. Za tym wynikiem stoją solidne wzrosty w kluczowych usługach telekomunikacyjnych (+6,5% rok do roku), bardzo dobry 13-procentowy wzrost przychodów z usług hurtowych oraz wyjątkowy, aż 47-procentowy skok przychodów z usług IT i IS.​​

W całym dziewięciomiesięcznym okresie 2025 roku przychody wyniosły 9,64 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 3,6% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Wszystkie segmenty biznesu - od usług telekomunikacyjnych, przez hurtowe, po IT - działają jak dobrze naoliwiona maszyna.​​

Rentowność operacyjna na plus

Ważnym wskaźnikiem kondycji firmy jest EBITDAaL, czyli rentowność operacyjna po uwzględnieniu kosztów leasingu. W trzecim kwartale wyniosła ona 899 milionów złotych, co stanowi wzrost o 3,7% rok do roku. Za cały okres trzech kwartałów 2025 roku EBITDAaL osiągnęła poziom 2,61 miliarda złotych, również notując 3,7-procentowy wzrost.​​

Wzrost marży bezpośredniej w kluczowych usługach telekomunikacyjnych i hurtowych, w połączeniu z dyscypliną kosztową - szczególnie w obszarze sieci - napędził ten dobry wynik. To pokazuje, że operator nie tylko zwiększa przychody, ale robi to efektywnie.​

Innowacje, które przyciągają klientów

Sukces Orange to także efekt wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych. Operator jako pierwszy na polskim rynku zaoferował automatyczną instalację karty eSIM na najnowszych smartfonach. Po pierwszym uruchomieniu telefonu i podłączeniu do WiFi karta działa bez konieczności samodzielnej instalacji czy skanowania kodu QR.​​

Wprowadzamy innowacyjne rozwiązania ułatwiające życie naszym klientom i zapewniające najlepsze doświadczenia. To chociażby automatyczna instalacja karty eSIM na najnowszych smartfonach, którą zaproponowaliśmy jako pierwsi na rynku, czy bezpłatny półroczny dostęp do asystenta AI Mistral Le Chat Pro. Widzimy także stopniową poprawę na rynku usług dla biznesu. Ponadto w ofercie hurtowej poprawiliśmy dynamikę wzrostu, korzystając z popytu na nasze aktywa infrastrukturalne. To wszystko dowodzi, że nasz biznes opiera się na mocnych fundamentach i pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Liudmila Climoc, prezes Orange Polska

Kolejnym atutem jest dostęp do asystenta AI Mistral Le Chat Pro. Klienci Orange mogą korzystać z tej zaawansowanej usługi przez sześć miesięcy całkowicie za darmo, co stanowi wartość niemal 480 złotych.​

Sieć 5G pokrywa już 70% Polski

Orange konsekwentnie rozwija swoją infrastrukturę. Pomarańczowe 5G jest już dostępne dla ponad 70% populacji Polski. Od lipca 2025 roku operator uruchomił także 5G w paśmie 700 MHz, które pozwala dotrzeć z szybkim Internetem do mniej zaludnionych obszarów. Zgodnie ze strategią Lead the Future, do końca 2028 roku Orange planuje objąć zasięgiem 5G ponad 90% mieszkańców kraju.​​

Cel na cały rok bez zmian

Mimo dobrych wyników, Orange Polska podtrzymuje swoje całoroczne cele finansowe i ambicje strategiczne. Firma konsekwentnie realizuje założenia strategii Lead the Future, stawiając na jakość łączności, nowoczesne rozwiązania technologiczne i rozwój infrastruktury.​​