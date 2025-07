Orange też ma 5G na 700 MHz. Ruszyły pierwsze stacje

5G nie tylko dla miast

Pomarańczowy operator uruchomił właśnie pierwsze 45 stacji bazowych 5G w paśmie 700 MHz. To częstotliwości, które Orange zdobył podczas ostatniej aukcji UKE. W odróżnieniu od miejskiego pasma C (3600 MHz), nowe pasmo zapewnia znacznie większy zasięg. Dzięki temu 5G trafia teraz także do mniejszych miejscowości na Kaszubach, w rejonie Mielna czy na Pojezierzu Sławskim w Wielkopolsce.

To ogromna zmiana dla osób mieszkających z dala od dużych aglomeracji. Pasmo 700 MHz idealnie sprawdza się tam, gdzie użytkowników jest mniej, a odległości do stacji bazowych są większe. Nie zapewni rekordowych prędkości, ale pozwoli korzystać z Internetu mobilnego w miejscach, gdzie dotąd go brakowało albo działał bardzo słabo.

Wcześniej pierwsze stacje z 5G na 700 MHz uruchomili operatorzy sieci T-Mobile i Play. Pozostał już tylko Plus, który również wylicytował jeden blok z pasma 700 MHz. Warto jednak zauważyć, że Zieloni wciąż pozostają w tyle jeśli chodzi o wykorzystanie pasma C.

Szybszy Internet w całym kraju

Orange nie zwalnia tempa. Już dziś blisko połowa Polaków ma dostęp do pomarańczowego 5G w paśmie C, czyli szybkiego Internetu w miastach czy na dużych imprezach. Teraz operator rozbudowuje swoją sieć również o pasmo 700 MHz. Kolejne stacje pojawią się w nadchodzących tygodniach.

Zgodnie z przyjętą strategią "Lead the Future", Orange chce, by do końca 2028 roku zasięg 5G obejmował ponad 90% mieszkańców Polski. W latach 2025–2028 operator zamierza przeznaczyć około 0,5 miliarda złotych rocznie na rozwój sieci mobilnej i 5G.

Pasmo ma znaczenie

Dla użytkowników ważne jest nie tylko to, że 5G "jest", ale też jakie pasmo obsługuje ich telefon. Pasmo C oferuje bardzo wysokie prędkości i niskie opóźnienia, ale jego zasięg jest ograniczony – stacje bazowe muszą być gęsto rozmieszczone. Z kolei pasmo 700 MHz działa na większym obszarze, choć z niższą prędkością. Dzięki temu idealnie sprawdza się w małych miejscowościach, gdzie dostęp do Internetu często bywa utrudniony.