Drugi operator rusza z 700 MHz. Kilkaset stacji czeka na uruchomienie

Play zdecydował się na zastosowanie w paśmie 700 MHz dynamicznego współdzielenia pasma (DSS – Dynamic Spectrum Sharing) pomiędzy technologie 4G LTE (Long Term Evolution) oraz 5G NR (New Radio). Rozwiązanie to pozwala na poprawę doświadczeń z siecią komórkową klientom Play korzystającym z urządzeń 4G LTE oraz 5G NR.

Jakie korzyści zapewni pasmo 700 MHz?

Jak wyjaśnia Play, pasmo 700 MHz to tzw. pasmo niskie, które idealnie sprawdza się tam, gdzie sygnał musi pokonać przeszkody – np. ściany, stalowe konstrukcje czy grube mury. To oznacza lepszy zasięg w domach, biurach, hotelach i innych budynkach, zwłaszcza w centrach miast. Dodatkowo fale radiowe w tym paśmie skuteczniej rozchodzą się na terenach otwartych, co oznacza poprawę zasięgu i pojemności sieci również na obszarach wiejskich i górskich – w tym dla sieci 5G. Pozyskane częstotliwości pozwalają zwiększać zasięg i pojemność sieci, reagować na rosnące zapotrzebowanie na transfer danych i zapewniać niezawodną łączność w każdej sytuacji.