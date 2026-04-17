Unia bierze się za Google. Na razie prosi, ale już szykuje młot

Komisja Europejska przesłała Google wstępne ustalenia, w których zaproponowała środki, dzięki którym amerykański gigant technologiczny ma działać zgodnie z aktem o rynkach cyfrowych. Urzędnicy podkreślają, że na razie jest to tylko prośba, ale może zmienić się w coś poważniejszego.

Unia uderza w Google

Komisja Europejska chce, aby Google umożliwiał wyszukiwarkom zewnętrznym dostęp do swoich danych wyszukiwania na uczciwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych warunkach. Chodzi o europejskie wyszukiwarki, np. Qwant, Mojeek, swsscows, Ecosia, Good czy metaGer.

Proponowane przez Unię Europejską środki obejmują takie kwestie, jak:

kwalifikowalność beneficjentów danych do otrzymywania danych z wyszukiwania, w tym danych chatbotów wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI) z funkcjami wyszukiwania;

zakres danych wyszukiwania, które Google musi udostępnić;

środki i częstotliwość, z jaką Google musi udostępniać dane wyszukiwania;

środki zapewniające anonimizację danych osobowych;

parametry ustalania uczciwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych cen danych pochodzących z wyszukiwania; oraz

procesy regulujące dostęp beneficjentów do danych wyszukiwania.

Wszystkie zainteresowane strony, w tym Google, mają teraz czas do 1 maja na udzielenie odpowiedzi. Od tego w dużej mierze będzie zależeć dalsza decyzja Komisji Europejskiej.

Komisja dokładnie oceni informacje zwrotne przekazane przez zainteresowane strony i Google. Komisja może wykorzystać dane wejściowe do dostosowania środków, które zostaną uwzględnione w ostatecznej decyzji, która będzie wiążąca dla Google. Ta ostateczna decyzja musi zostać przyjęta do dnia 27 lipca 2026 r. informuje Komisja Europejska.