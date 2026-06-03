Play dopieszcza klientów Virgin Mobile. Dwa numery za 50 zł i coraz więcej GB

Pakiety rodzinne i elastyczna rozbudowa

Fioletowy operator udostępnił w Virgin Mobile nowe plany taryfowe o nazwach XL oraz XXL. Zmianom towarzyszy promocja "2 numery w cenie 1", która pozwala na zakup dwóch abonamentów w cenie jednego. Koszt utrzymania dwóch kart SIM w ofercie XL wynosi 50 zł miesięcznie. W przypadku wyższego planu XXL miesięczna opłata za parę to 60 zł.

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Grupę można rozbudować w dowolnym momencie. Maksymalny limit wynosi 10 numerów przypisanych do jednego konta. Każda kolejna karta SIM to dodatkowy wydatek rzędu 25 zł w planie XL lub 30 zł w taryfie XXL. Abonent nie musi przenosić wszystkich numerów w tym samym czasie. Dodanie kolejnej osoby po kilku miesiącach nadal pozwala na skorzystanie z promocyjnej stawki.

Mechanizm rosnących paczek danych

Standardem w obu taryfach są nielimitowane połączenia głosowe, SMS-y oraz wiadomości MMS. Zmienił się natomiast sposób zarządzania pakietami internetowymi, które powiązano z czasem korzystania z usług. Im dłuższy staż w sieci, tym większy limit transferu przysługuje użytkownikowi. Podwyższenie paczki danych następuje automatycznie i nie wpływa na wysokość miesięcznego zobowiązania.

W podstawowym wariancie XL klient otrzymuje na start 120 GB transferu. Po pełnych dwóch latach korzystania z oferty pakiet ten rośnie do 360 GB. Abonenci decydujący się na opcję XXL rozpoczynają z limitem 150 GB. W tej taryfie po upływie 24 miesięcy paczka zwiększa się do 450 GB.

Osoby przenoszące numer od innego operatora są zwolnione z opłat za pierwszy miesiąc. Ten rabat obejmuje każdą kartę dodaną do istniejącej grupy. Oferta funkcjonuje w modelu bez długoterminowego zobowiązania czasowego. Operator nie pobiera opłaty aktywacyjnej i zapewnia darmową dostawę. Do wyboru jest klasyczna karta SIM oraz wirtualny profil eSIM.

Aktualizacja oferty Internetu mobilnego

Modyfikacje dotarły także do segmentu Internetu mobilnego. Nowa taryfa funkcjonuje pod nazwą VIRGIN MOBILE NET. Miesięczny koszt tej usługi ustalono na stałym poziomie 30 zł.

Zasady przyznawania gigabajtów są tu analogiczne do nowych ofert głosowych. Początkowy pakiet wynosi 150 GB. Po dwudziestu czterech miesiącach regularnego opłacania usługi rośnie on do 450 GB na miesiąc.

Internet mobilny również działa bez długoterminowych umów, co pozwala na rezygnację w dowolnym momencie. Jedyną różnicą względem abonamentów komórkowych jest koszt początkowy. Aktywacja tej usługi wymaga uiszczenia jednorazowej opłaty w wysokości 30 zł.