Orange zaoferuje klientom więcej energii ze źródeł odnawialnych

Pomarańczowy operator podpisał kontrakt z firmą Polenergia, dzięki czemu klienci Orange Energia, indywidualni oraz biznesowi, będą mogli kupować więcej energii z odnawialnych źródeł. Umowa obejmuje stałe dostawy na lata 2024 i 2025.

Energia, która trafi do klientów Orange Energia, zostanie wyprodukowana na farmie wiatrowej Puck i farmie wiatrowej Krzęcin, które należą do Grupy Polenergia. Pierwsza z tych farm składa się z 11 turbin wiatrowych o łącznej mocy 22 MW. Krzęcin to z kolei 4 turbiny o łącznej mocy 6 MW. Dzięki współpracy z Polenergią Obrót, Orange Energia może dostarczać klientom jeszcze większą ilość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Orange Energia jest sprzedawcą energii i rozwiązań OZE, w tym fotowoltaiki oraz pomp ciepła. W ramach swojej strategii spółka minimalizuje negatywny wpływ na klimat i wspiera rozwiązania mniej obciążające środowisko.

Umowa z Polenergią jest kolejnym krokiem w realizacji strategii Orange Energia, która zakłada dostarczanie klientom wyłącznie ofert, wykorzystujących energię pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu, nie tylko mamy swój udział w redukcji śladu węglowego jako firma, ale również aktywnie wspieramy klientów w działaniach na rzecz środowiska. Dodatkowo, sprzedając oferty tworzone w oparciu o energię z odnawialnych źródeł, pomagamy klientom biznesowym w spełnianiu kryteriów z obszarów ESG, będących częścią unijnej i krajowej legislacji.

– powiedział Bartosz Gott, prezes Orange Energia

Polenergia to największa polska prywatna grupa energetyczna. Składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł oraz sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych i detalicznych.

Orange Energia to część globalnej Grupy Orange. Cieszymy się z perspektywy stałej współpracy Polenergii z tak uznaną marką. Orange Polska oferuje klientom możliwość skorzystania z energii odnawialnej. Klienci, którzy decydują się na taką usługę, wspierają transformację energetyczną naszego kraju. Kontrakt, który podpisaliśmy z Orange Energia, wpisuje się w strategię komercjalizacji energii wyprodukowanej przez naszą Grupę.

– powiedział Marek Musiał, prezes zarządu Polenergii Obrót

Zobacz: Orange zwiększy zasięg światłowodu o prawie 24 tys. nowych adresów

Zobacz: Klienci Orange Polska z dostępem do nowej usługi. Sprawdź za darmo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Orange