Klienci Orange Polska z dostępem do nowej usługi. Sprawdź za darmo

Serwis MEGOGO rozpoczął współpracę z Orange Polska, dzięki czemu klienci pomarańczowego operatora zyskali do treści wywodzącej się z Ukrainy platformy VoD.

Klienci Orange Polska mają już dostęp do oferty serwisu MEGOGO, co osiągnięto dzięki współpracy z firmą Mobiltek. Opłatę za korzystanie z treści zamieszczonych na ukraińskiej platformie streamingowej można dopisać do rachunku w Orange, dzięki mobilnemu systemowi płatności DCB (Direct Carrier Billing). W ten sposób abonenci pomarańczowego operatora mogą zakupić polskie pakiety "Optymalny" i "Maksymalny" oraz pakiet ukraiński TV i Kino UA w sekcji usługi dodatkowe (Zamów z Orange).

Klientów obowiązuje również bezpłatny czternastodniowy okres próbny, podczas którego z katalogu filmów wybrać można takie hity, jak "Paddington", "Na noże", seria "John Wick", "Boże Ciało", "Kler" czy "Przełęcz ocalonych".

Pakiety MEGOGO obejmują możliwość oglądania treści z takich urządzeń, jak Smart TV, komputer, smartfon, tablet czy konsola. Dodatkowo usługa oferuje funkcję Kontroli Rodzicielskiej oraz pobieranie filmów w aplikacji mobilnej, dzięki czemu można je oglądać w przypadku braku dostępu do Internetu.

Zobacz: Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos trafią do SkyShowtime

Zobacz: Doda. Dream Show - Aquaria Tour już wkrótce w Polsat Box GO

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl

Źródło tekstu: MEGOGO